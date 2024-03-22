Новости Украина 22.03.2024 в 14:02 comment views icon
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Пограничники поймали программиста с гидом за $5500. Но «автограф» для объяснений взять забыли

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Черновицкие пограничники задержали на расстоянии 30 км от линии государственной границы Украины ФОПа-программиста.

Дело даже дошло до суда, и, якобы, были письменные объяснения, где он объяснил, что 08.03.2024 года ехал в Черновицкую область с целью пересечения границы с Румынией с помощью неизвестного лица, которое пообещало помощь за $5500.

Однако, как говорится, был «нюанс».

Пограничники из наряда «Контрольный пост» задержали программиста и еще одного человека на территории Хотинской ОТГ Днестровского района Черновицкой области на окраине населенного пункта Атаки. До самой границы было 30 км.

С ребят взяли показания и направили дело в суд. В сам же суд программист не пришел, хотя ему и прислали сообщение в Viber.

Нюанс

Исследовав материалы дела и оценив предоставленные суду доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях программиста признаков состава административного правонарушения.

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«Орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, есть ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли имущественный ущерб, есть ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела», — сказано в материалах.

Отмечается, что правоохранители не предоставили доказательств пересечения границы программистом.

В деле фигурировали письменные объяснения программиста (фактически — признание): в письменных объяснениях он объяснил, что ехал в Черновицкую область с целью пересечения границы с Румынией с помощью неизвестного лица, которое пообещало помощь за $5500 евро.

Однако суд отметил, что эти объяснения не содержат подписи, которая бы засвидетельствовала достоверность этого содержания. Соответственно, не могут быть приняты в качестве доказательства, поскольку после изложения сути в объяснениях не указано, предоставлялись ли они собственноручно лицом, или отбирались уполномоченным лицом пограничной службы.

Таким образом суд полностью оправдал программиста и закрыл дело.

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