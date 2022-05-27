Gucci выпустила люксовую версию смарт-кольца Oura из 18-каратного золота — за $950 с пожизненной подпиской

Итальянский дом моды Gucci представил роскошную версию смарт-кольца, которое стало результатом сотрудничества с компанией Oura. Обычное умное кольцо стоит $300.

Смарт-устройство может отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание, температуру тела, сон и различные виды деятельности. Частота сердечных сокращений определяется при помощи датчика, который измеряет поток крови в артериях, проходящих через палец. Аккумулятор обеспечивает максимальную автономность в течение одной недели, а заряжается кольцо от беспроводной зарядки.

Дополнительно для обычной версии производитель ввел ежемесячную подписку в $6 для доступа ко всем данным, в том числе – анализу привычек пользователей, отслеживание сна, уровня активности и советам по оптимизации дня.

Люксовая версия с 18-каратным золотом и символом бренда включает в себя пожизненную подписку.

Разработчики оригинального умного кольца утверждают, что датчики их устройства более эффективны, чем у других носимых устройств. Причина в том, что они более плотно прилегают к телу. Но это преимущество также является проблемой, поскольку форма и размер пальцев варьируются от человека к человеку. Кольцо нельзя отрегулировать так же легко, как часы или браслет. Вместо этого Oura отправляет пользователям набор для измерения пальцев, чтобы затем прислать подогнанное под владельца кольцо.