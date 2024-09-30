Guerrilla Games меняет курс: сначала Horizon Online, затем продолжение Horizon Forbidden West, — Джейсон Шрайер

Студия Guerrilla Games планирует выпустить многопользовательскую игру во вселенной Horizon раньше, чем третью часть основной серии. Об этом сообщил известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер во время подкаста Spawn Wave.

По словам Шрайера, следующим крупным проектом Guerrilla станет именно многопользовательская игра, информация о разработке которой появилась в 2022 году. Над ней сейчас работает большая часть команды. В то же время продолжение Horizon Forbidden West появится «нескоро».

Guerrilla уже подтвердила, что работает над новой одиночной игрой серии Horizon. Однако официального анонса пока не было, и, судя по информации Шраера, в ближайшее время его не стоит ожидать.

Несмотря на отсутствие новой основной части, франшиза Horizon продолжает развиваться. Уже в следующем месяце выйдет ремастер Horizon Zero Dawnа через несколько недель после него появится LEGO Horizon Adventures.