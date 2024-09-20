Разработчики намеренно сделали Элой «некрасивой» в игре Horizon Forbidden West, — инсайдер

Разработчики из Guerrilla Games целенаправленно изменили внешность главной героини Элой в игре Horizon Forbidden West, сделав ее менее привлекательной. Об этом сообщает инсайдер в Twitter.
Серия игр Horizon получила популярность благодаря впечатляющей графике и увлекательному сюжету. Однако фанаты раскритиковали внешность Элой во второй части франшизы — Horizon Forbidden West. Многие игроки оставили негативные отзывы именно из-за этого аспекта.
Информацию о намеренном изменении внешности Элой запостил пользователь Twitter под ником Mangalawyer. Как отмечает издание Tech4gamers, эта учетная запись имеет репутацию надежного источника, который ранее сообщал достоверные данные о других игровых проектах.
It’s rare for developers to reach out as whistleblowers, but some from Guerrilla Games did after I questioned Aloy’s face. A senior cinematic team member confirmed to a developer that Aloy was deliberately altered to look less pretty in Forbidden West.
Pray for the remaster pic.twitter.com/Yqe2WcU8fV
— LearningTheLaw (@Mangalawyer) September 18, 2024
По словам Mangalawyer, он обратился к разработчикам Guerrilla Games относительно внешности Элой. Один из ведущих членов команды, которая работала над кинематографическими сценами, подтвердил, что внешность героини намеренно изменили, чтобы сделать ее менее привлекательной в Forbidden West.
Это изменение могло повлиять на продажи игры. Horizon Zero Dawn разошлась тиражом почти 25 миллионов копий, тогда как Forbidden West продалась лишь 8 миллионами. Разница заметна и на ПК, где количество игроков уменьшилось на 50%.
Сейчас в разработке находится ремастер первой игры серии. Guerrilla Games может снова изменить внешность Элой. Однако, учитывая неоднозначное отношение игроков к идее ремастера, дальнейшие изменения внешности героини могут негативно повлиять на восприятие игры.
Стоит отметить, что эта информация не имеет официального подтверждения. Разработчики пока что не комментировали эти слухи.
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Источник: Tech4gamers
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