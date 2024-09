Разработчики намеренно сделали Элой «некрасивой» в игре Horizon Forbidden West, — инсайдер

Разработчики из Guerrilla Games целенаправленно изменили внешность главной героини Элой в игре Horizon Forbidden West, сделав ее менее привлекательной. Об этом сообщает инсайдер в Twitter.

Серия игр Horizon получила популярность благодаря впечатляющей графике и увлекательному сюжету. Однако фанаты раскритиковали внешность Элой во второй части франшизы — Horizon Forbidden West. Многие игроки оставили негативные отзывы именно из-за этого аспекта.

Информацию о намеренном изменении внешности Элой запостил пользователь Twitter под ником Mangalawyer. Как отмечает издание Tech4gamers, эта учетная запись имеет репутацию надежного источника, который ранее сообщал достоверные данные о других игровых проектах.

It’s rare for developers to reach out as whistleblowers, but some from Guerrilla Games did after I questioned Aloy’s face. A senior cinematic team member confirmed to a developer that Aloy was deliberately altered to look less pretty in Forbidden West.

Pray for the remaster pic.twitter.com/Yqe2WcU8fV

— LearningTheLaw (@Mangalawyer) September 18, 2024