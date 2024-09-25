Horizon Zero Dawn получит ремастер для PlayStation 5 и ПК уже в октябре

Sony анонсировала ремастер популярной игры Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 и ПК. Разработчики обещают игрокам «потрясающую новую графику и улучшенные функции».

Слухи о возможном ремастере Horizon Zero Dawn появились еще в 2022 году. На прошлой неделе несколько игровых изданий заметили рейтинг ESRB для обновленной версии на PS5 и ПК, что подтвердило эти предположения.

Horizon Zero Dawn, выпущенная в 2017 году, рассказывает историю Элой — охотницы, которая живет в постапокалиптическом мире, где господствуют механические существа. Игроки должны уничтожать врагов с помощью лука, копья и стелса.

В 2020 году Sony выпустила Horizon Zero Dawn на ПК, а в 2021 году появилось обновление для PS5, которое разблокировало частоту кадров до 60 FPS. Ожидается, что ремастер будет иметь еще лучшую графику на PS5 Pro, которая выйдет в ноябре.

Обновленная версия Horizon Zero Dawn появится 31 октября 2024 года. Владельцы оригинальной игры на PlayStation или ПК смогут обновиться до ремастера за $9,99. Для новых игроков цена составит $49,99.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Источник: The Verge