Гигабит от "Укртелекома": с 1 января все домохозяйства с GPON получат скорость 1 Гбит/с, независимо от тарифа

«Укртелеком» подготовил украинцам щедрый новогодний подарок. Во всех домах, подключенных к оптическому интернету GPON, скорость повысится до 1 Гбит/с. Без дополнительной платы.

Новая скорость интернета будет доступна по умолчанию — пользователю не надо выполнять какие-то действия. Не нужно обращаться в центры обслуживания или контактные центры. Тем, кто ищет подвох, компания заранее отвечает: «без каких-либо скрытых условий».

«Мы хотим, чтобы гигабитный интернет стал новым стандартом для украинцев, а не премиальной опцией. Поэтому мы поднимаем скорость до 1 Гбит/с для домохозяйств на нашей GPON-сети без доплат. Это наш последовательный вклад в комфорт жизни клиентов и цифровую устойчивость страны», — сообщает коммерческий директор «Укртелеком» Игорь Яремчук в пресс-релизе компании.

«Укртелеком» имеет едва ли не самую разветвленную сеть в Украине: он представлен практически в каждом селе или крупном городе. Сеть провайдера является унифицированной, поэтому, по словам компании, ее клиенты получают «одинаково высокие параметры услуги», а оптическая сеть разработана «по единому стандарту по всей стране». Впрочем, компания отмечает, что скорость интернета может зависеть от местных условий. Чтобы пользоваться интернетом с новой высокой скоростью, нужны роутеры или другое оборудование с поддержкой 1 Гбит/с. «Укртелеком» предлагает аренду или продажу соответствующих устройств.

«Инвестиции в энергонезависимость, резервирование и централизованный мониторинг позволяют обеспечивать стабильную скорость и качество сервиса даже в сложных условиях энергетических вызовов», — заявляет компания.

Из сообщения следует, что пользователи, которые платят разные суммы за разные тарифы, получат одинаковую скорость. Не понятно, планирует ли «Укртелеком» впоследствии как-то унифицировать стоимость услуги.

Источник: «Укртелеком»