«Укртелеком» отчитался за 2023 год и анонсировал дальнейшие инвестиции в развитие сети FTTH/P по технологии GPON. Выбрали главное из отчета одного из крупнейших украинских провайдеров фиксированного интернета.

Главные цифры

«Укртелеком» в 2023 году получил доход более 5 млрд грн — на 10% меньше, чем в 2022 году (5,6 млрд грн). Показатель EBITDA Операционная прибыль без учета процентов на кредиты, налогов, износа и амортизации

EBITDA — более 1 млрд грн против более 1,2 млрд грн в 2022-м. Рентабельность EBITDA за год тоже несколько снизилась — с 22,4% до 21,1%.

Капитальные инвестиции в 2023 году достигли почти 500 млн грн — против более 530 млн гривен в 2022 году.

Доходы от коммерческой аренды недвижимости, высвобожденной благодаря модернизации сети, увеличились почти на 35% до 2022 года — и достигли более 500 млн грн.

В течение года Укртелеком уплатил более 1,35 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, и с начала вторжения направил более 210 млн грн на нужды ВСУ (почти 400 сотрудников Укртелекома сейчас защищают украинскую землю).

россияне уничтожили/повредили около 260 зданий, оборудования и другой инфраструктуры, нанеся ущерб на 700 млн грн (предварительная оценка). Общие разрушительные последствия российской агрессии для Укртелекома достигают 2,8 млрд грн, что в основном обусловлено экономическим обесцениванием операционных активов.

Восстановление связи и развитие «оптики»

«Укртелеком» предоставляет интернет-услуги почти в 90% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора по состоянию на начало полномасштабного российского вторжения.

В течение 2023 года на восстановление инфраструктуры направили 20 млн грн, что позволило восстановить почти 430 км оптических линий и 16 км медных линий связи, функционирование 10 региональных узлов связи.

В 2023 году специалисты «Укртелекома» проложили еще почти 5,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля — 11 тыс. км оптических линий за время полномасштабной войны. На конец 2023 года еще более 2 млн домохозяйств во всех областях страны получили возможность подключения скоростного оптического интернета.

За 2023 год «Укртелеком» нарастил количество абонентов «оптики» еще на 15% (где-то до более чем 340-350 тыс.), что обеспечило рост доходов в этом сегменте на 18%. За год еще более 150 медицинских и 185 учебных заведений подключились к оптической инфраструктуре Укртелекома — в целом таких сейчас уже более 1250 и почти 1700 по всей Украине.

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