Характеристики экрана Sphere в Лас-Вегасе: два 16K дисплея, 4 ПБ флеш-памяти со скоростью 400 ГБ/с

Las Vegas Sphere ─ это самый большой в мире шарообразный светодиодный экран, используемый для отображения концертов и разнообразного развлекательного контента. Сфера способна создавать поистине выдающиеся визуальные эффекты — от планет и спутников до эксклюзивных произведений искусства. Это совместный проект Sphere Entertainment и Hitachi Vantara, дочерней компании Hitachi.

После недавнего полноценного запуска Sphere во время концерта U2 компания Sphere Entertainment поделилась техническими характеристиками этого грандиозного экрана. Площадь Сферы составляет 580 000 квадратных футов (53884 м2), а площадь внутренней стороны — 160 000 квадратных футов (14865 м2).

Как внутренний, так и внешний экраны поддерживают вывод видео с разрешением 16K. Каждый из них полагается на набор из 27 узлов, каждый из которых обеспечивает потоковую передачу в 4K через ПО Hitachi Vantara. Система содержит колоссальные 4 ПБ (1 ПБ = 1024 ТБ) флеш-памяти со скоростью передачи данных 400 ГБ/с. Также используется полная цветовая субдискретизация 4:4:4. Дисплеи характеризуются задержкой около 5 мс или меньше.

Современные фильмы и игры не обеспечивают воспроизведение контента в разрешении 16K. Однако эта проблема решается путем соответствующей оптимизации имеющегося контента и использования собственной камеры Sphere Entertainment Big Sky, которая может снимать с разрешением до 18K.

Источник: tomshardware

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