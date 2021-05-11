Harley-Davidson выделяет LiveWire в качестве отдельного бренда по выпуску электрических мотоциклов

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Около двух лет назад компания Harley-Davidson выпустила свой первый электрический мотоцикл LiveWire. А теперь LiveWire становится отдельным брендом, который сосредоточится на электрических версиях мотоциклов.

Harley-Davidson объявила, что выделит своё подразделение электрических мотоциклов в качестве отдельной компании с чётким модельным рядом и индивидуальным подходом к розничной торговле. Harley-Davidson планирует представить «первый мотоцикл под брендом LiveWire» 8 июля, что совпадает с временем проведения International Motorcycle Show. Это будет отход от нынешней модели брендирования. В нынешней модели электромотоцикла LiveWire логотип Harley-Davidson находится спереди и в центре, а бренд LiveWire практически отсутствует.

«С целью стать самым востребованным брендом электрических мотоциклов в мире, LiveWire будет пионером будущего мотоциклетного спорта, в погоне за городскими приключениями и не только», — сказал председатель, президент и генеральный директор Harley-Davidson Йохен Зейтц. «LiveWire также планирует вводить новшества и разрабатывать технологии, которые будут применимы к электрическим мотоциклам Harley-Davidson в будущем».

Бренд LiveWire получил новый логотип и новую «виртуальную» штаб-квартиру с командами инженеров, размещенными в Кремниевой долине и Милуоки. LiveWire будет работать с дилерскими центрами Harley-Davidson как независимый бренд, предлагая сочетание цифровых и физических форматов розничной торговли. На вопрос, будет ли это включать возможность оформления онлайн-заказов, представитель Harley-Davidson ответил осторожно сформулированным заявлением:

«Это зависит от штата, в котором вы живете»

Пока что открытым остаётся вопрос, приведёт ли эта стратегия брендинга к увеличению продаж электрических моделей Harley-Davidson. В прошлом году агентство Reuters сообщило, что план компании по привлечению внимания молодого поколения мотоциклистов с помощью LiveWire терпит неудачу, поскольку большинство предварительных заказов поступает от уже существующих клиентов. Общие продажи Harley-Davidson после падения в 2018 году в последнее время остаются на стабильном уровне.

Проблема может заключаться в том, что цена электромотоцикла LiveWire, которая начинается с $29799, не намного дешевле, чем стоимость Tesla Model 3. Дилеры сообщали, что многих молодых клиентов оттолкнул такой ценник. Harley-Davidson также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других брендов, таких как Zero Motorcycles.

Источник: The Verge