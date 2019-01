Первый серийный электрический мотоцикл Harley-Davidson появится осенью этого года по цене почти $30 тыс.

Легендарный мотоциклетный бренд Harley-Davidson задумался о переходе на электротягу ещё в 2010 году, а первый концепт электробайка компания представила пять лет назад. И только сейчас, на выставке CES 2019, стало ясно, что у мотоцикла LiveWire есть серийное будущее. Компания официально объявила, что начнёт выпуск своего первого электрического мотоцикла в 2019 году и уже открыла предзаказы. Стоимость LiveWire в базовой комплектации составляет $29 799.

Это значительно дороже, чем другие электрические мотоциклы, представленные сегодня на рынке. Например, компания Zero, которую ещё называют Tesla в мире мотоциклов, продает байк Zero S по цене от $10 995, а модель Zero SR с большим запасом хода – за $16 495. Разумеется, в данном случае вы не получаете 116-летнее наследие бренда, которое идёт вместе с фирменным дизайном и логотипом Harley-Davidson, но при этом вы экономите почти половину суммы или даже более.

Что касается технических характеристик LiveWire, то о нём известно немного. Мотоцикл получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, обеспечивающую разгон до «сотни» менее чем за 3,5 секунды и запас хода до 180 км на одном заряде батареи. LiveWire поставляется с системой H-D Connect, которая передает владельцу данные о состоянии мотоцикла через мобильное приложение, включая информацию о заряде аккумулятора, уведомления о необходимости технического обслуживания и оповещения на случай несанкционированного доступа. Кроме того, компания утверждает, что LiveWire станет первым массовым электрическим мотоциклом с поддержкой сотовой связи.

