HBO представила первый взгляд на спинофф "Теории большого взрыва" Stuart Fails to Save the Universe

HBO Max показанный первые кадры спиноффа «Теории большого взрыва» — Stuart Fails to Save the Universe. Сериал выходит в июле 2026-го и обещает мультивселенский хаос с неуклюжим владельцем магазина комиксов в главной роли.





Стюарт спасает (или не спасает) реальность

В центре сюжета — Стюарт Блум (Кевин Сассман), которого зрители помнят как хозяина магазина комиксов из оригинального сериала. Теперь он случайно ломает устройство, собранное Шелдоном и Леонардом, запускающее апокалипсис мультивселенной. Спасать ситуацию Стюарту придется вместе с подругой Денизой (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Брайан Позен) и квантовым физиком Барри Крипке (Джон Росс Боуи). На первых кадрах четверка путешествует между измерениями — от тропических локаций до чего-то похожего на военные декорации.

Первый взгляд на сериал представили на CCXP Mexico City сами актеры. Там же стало известно, что оригинальную тему для шоу напишет Дэнни Эльфман — лауреат Emmy и Grammy, которого больше всего знают по саундтрекам к фильмам Тима Бертона «Ужас перед Рождеством» и «Труп невесты».

Три года в разработке

Сериал анонсировали еще в апреле 2023 года, официальный заказ HBO Max получил в июле 2025-го. Чак Лорре, Зак Пенн и Билл Прейди написали 10 эпизодов — и все трое выступают создателями и исполнительными продюсерами.





В феврале 2026-го Лорре описал проект как «научно-фантастическую приключенческую комедию» и признался:

«Большинство моей карьеры — два человека на диване, которые разговаривают».

Очевидно, что на этот раз он вышел далеко за пределы привычного.

Шоу станет четвертым сериалом во франшизе «Теории большого взрыва» после самого ТВВ, «Молодого Шелдона» и «Брака Джорджи и Мэнди». В отличие от предыдущих спиноффов, здесь впервые в центре — персонажи именно из оригинального сериала, а не новые герои.

Романтическая линия между Стюартом и Денизой, которая лишь наметилась в финале ТВВ, наконец получит полноценное развитие.

«Тогда наши отношения только начинались — теперь увидим, куда они заведут», — сказал Сассман на CCXP Mexico City.

Сериал выходит на HBO Max в июле 2026 года Сервис официально заработал в Украине с октября 2025-го.

Источник: The Hollywood Reporter