HBO представила первый взгляд на спинофф "Теории большого взрыва" Stuart Fails to Save the Universe

София Шадрина

HBO Max показанный первые кадры спиноффа «Теории большого взрыва» — Stuart Fails to Save the Universe. Сериал выходит в июле 2026-го и обещает мультивселенский хаос с неуклюжим владельцем магазина комиксов в главной роли.


Стюарт спасает (или не спасает) реальность

В центре сюжета — Стюарт Блум (Кевин Сассман), которого зрители помнят как хозяина магазина комиксов из оригинального сериала. Теперь он случайно ломает устройство, собранное Шелдоном и Леонардом, запускающее апокалипсис мультивселенной. Спасать ситуацию Стюарту придется вместе с подругой Денизой (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Брайан Позен) и квантовым физиком Барри Крипке (Джон Росс Боуи). На первых кадрах четверка путешествует между измерениями — от тропических локаций до чего-то похожего на военные декорации.

HBO Max / Instagram
Первый взгляд на сериал представили на CCXP Mexico City сами актеры. Там же стало известно, что оригинальную тему для шоу напишет Дэнни Эльфман — лауреат Emmy и Grammy, которого больше всего знают по саундтрекам к фильмам Тима Бертона «Ужас перед Рождеством» и «Труп невесты».

Три года в разработке

Сериал анонсировали еще в апреле 2023 года, официальный заказ HBO Max получил в июле 2025-го. Чак Лорре, Зак Пенн и Билл Прейди написали 10 эпизодов — и все трое выступают создателями и исполнительными продюсерами.


В феврале 2026-го Лорре описал проект как «научно-фантастическую приключенческую комедию» и признался:

«Большинство моей карьеры — два человека на диване, которые разговаривают».

Очевидно, что на этот раз он вышел далеко за пределы привычного.

Шоу станет четвертым сериалом во франшизе «Теории большого взрыва» после самого ТВВ, «Молодого Шелдона» и «Брака Джорджи и Мэнди». В отличие от предыдущих спиноффов, здесь впервые в центре — персонажи именно из оригинального сериала, а не новые герои.

Романтическая линия между Стюартом и Денизой, которая лишь наметилась в финале ТВВ, наконец получит полноценное развитие.

«Тогда наши отношения только начинались — теперь увидим, куда они заведут», — сказал Сассман на CCXP Mexico City.

Сериал выходит на HBO Max в июле 2026 года Сервис официально заработал в Украине с октября 2025-го.

«Игра престолов» и «Миссия невыполнима» под одной крышей: Paramount+ и HBO Max хотят объединить в единый сервис с 200 млн подписчиков

Источник: The Hollywood Reporter

В Национальном музее "Чернобыль" открыли зал, посвященный S.T.A.L.K.E.R.
Bitget: Как выбрать брокера, который не играет против вас. Гайд по B-Book, STP и CFD на Bitget
Для души: над Нью-Йорком уже летают eVTOL-такси
Windows K2: Microsoft раскрыла тайный план спасения Windows 11 — и там есть кое-что интересное
Steam Controller от Valve: дата выхода, цена и главное ограничение
Тарантино отказался, а он — нет: лауреат "Оскара" напишет сценарий к фильму "Джанго/Зорро"
iOS 27 становится ближе: Apple выпускает бета 4 для iPadOS 26.5, tvOS 26.5 и tvOS 26.5
monobank тихо тестирует сервис подписи документов: что известно о monodoc
В Steam случайно засветили дату выхода Star Wars: Galactic Racer
Лепим из чего угодно: энтузиасты показали производство печатных плат из натуральной глины
Apple AR-очки и складной iPad: Bloomberg обновил сроки — и одна новость тревожная
Вы неправильно их заряжаете: новые Apple iPhone не включаются после разрядки и подключения к зарядному устройству
