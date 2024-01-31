«‎Форс-мажоры» — самый популярный сериал 2023 года на стримингах. «‎Друзья», «Девочки Гилмор‎» и «‎Теория большого взрыва» тоже в топе

В прошлом году американцы «насмотрели‎» контента на общую продолжительность в 21 млн лет — на 21% больше, чем в 2022-м (17 млн лет), согласно данным компании Nielsen.

Рост обусловлен расширением библиотек — и, учитывая забастовки и отсутствие нового контента, немалая заслуга принадлежит именно «старым» шоу, которые лицензируют такие стримингы как Netflix. Например, в топе самых популярных сериалов на стримингах в 2023 году оказался «Форс-мажоры‎» / Suits, последний эпизод которого вышел еще в 2019-м — в списке есть еще более старые шоу, такие как «Друзья‎», «‎Девочки Гилмор» или «Теория большого взрыва».

«Форс-мажоры‎» в течение 12 недель занимали первое место в топ-10 США, благодаря своей доступности сразу на Netflix и Peacock — с 57,7 млрд минут просмотров в 2023 году, побив рекорд другого фаворита, сериала «Офис‎», который получил 57,1 млрд минут просмотров в 2020-м во время пандемии.

Увеличивается и количество самих стримингов — в конце 2023-го у американской аудитории был выбор из 90 различных потоковых сервисов по сравнению с 51 в начале 2020-го.

Среди оригинальных сериалов в лидеры пробился «‎Тед Лассо» от Apple TV+ с показателем в 16,9 млрд минут просмотров в 2023 году. Также в десятке топов отметились сразу семь сериалов Netflix, во главе с «Ночной агентом»; по одному — у Disney+ («Мандалорец‎») и Prime Video («Джек Райан‎»).

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В рейтинге самых популярных фильмов Nielsen выделяет два основных момента:

«Моана», выпущенная на Disney+ в конце 2019 года, продолжает привлекать зрителей с историческим рекордом в 11,6 миллиарда минут просмотров в 2023 году (последние четыре года фильм не покидал четверки лидеров). В целом, с момента, когда Nielsen начал измерять просмотры стримингов «Моану» полностью просмотрели 775 млн раз.

Выпущенный в 2021 году анимационный фильм «Энканто‎» сохранил свою привлекательность среди зрителей и в 2023 году с чуть менее 10 миллиардов минут просмотров. В 2022-м он возглавлял рейтинг с 27,4 миллиарда минут просмотра.

Очевидно, что влияние страйков в Голливуде распространится и на 2024 год — зрители будут видеть все меньше нового контента. Однако стриминги, как прогнозирует Nielsen, будут доминировать в США и в дальнейшем, еще и ввиду того, что некоторые ключевые спортивные события становятся эксклюзивными для них.