HMD выпустит обновленную версию 25-летнего телефона Nokia 3210 с ценой €89

В последнее время HMD уделяет немало внимания простым мобильным телефонам. Недавно она анонсировала «веселые» кнопочные телефоны Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G. И, судя по слухам, останавливаться на этом она не собирается. Новая утечка утверждает, что HMD планирует перевыпустить один из самых любимых телефонов прошлого — Nokia 3210, вышедший 25 лет назад.

Оригинальный Nokia 3210 был выпущен 1999 году и был известен как «мобильный телефон», которым, казалось, владеет практически каждый. Недавно HMD намекнула в X (Twitter), что вскоре перезагрузит серию Nokia classic. А теперь благодаря финскому розничному продавцу Giganti мы знаем, что это будет римейк Nokia 3210.

Ожидается, что возрожденная версия Nokia 3210 будет официально анонсирована 8 мая, а продажи начнутся 15 мая. Дизайн не является точной копией — есть сходство в расположении кнопок, но в остальном он, возможно, ближе к Nokia 3310 начала 2000-х годов.

Вместе с тем новый телефон Nokia 3210 получил несколько улучшений и более современных функций. Среди них упоминаются 2,4-дюймовый цветной экран QVGA (против 1,5-дюймового монохромного дисплея оригинала) и добавление 2-мегапиксельной камеры с объективом f/2.8 на задней панели, которая может снимать видео 720p. Устройство будет поддерживать сети 4G, а батарея емкостью 1450 мАч должна обеспечить несколько дней автономной работы. Телефон будет иметь предустановленную игру «Змейка».

Согласно утечке данных Giganti, цена Nokia 3210 составит €89.

Источник: techradar