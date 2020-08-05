Honda отзывает 608 тыс. автомобилей из-за ошибок в программном обеспечении





Компания Honda приняла решение отозвать 608 тыс. своих автомобилей из-за неправильно работающего программного обеспечения. Оно может, среди прочего, привести к сбою в работе резервной камеры, нарушениям в работе или перезагрузке дисплея водителя.

Отзыв начнётся 23 сентября. Он связан с двумя известными проблемами. Первый отзыв затронет некоторые автомобили Honda Odyssey модельного ряда 2018-2020 годов, Honda Passport (2019-2020) и Honda Pilot (2019-2021), которые оснащены «неправильно работающим модулем ПО управления приборной панелью». Такие «неправильные» модули могут приводить к таким проблемам, как отсутствие вывода на дисплей критически важной информации (скорость движения, давление масла в двигателе, положение селектора КПП) до тех пор, пока автомобиль не будет выключен и заново включен. Кроме того, дисплей может случайным образом перезагружаться, заявляет Национальное управление безопасностью движения на трассах США. Неправильно работающее ПО также может препятствовать отображению информации, поступающей с резервной камеры.

Honda уведомит владельцев автомобилей, которых затрагивает данная проблема. После этого им нужно будет обратиться к дилеру для обновления программного обеспечения. Функция беспроводного обновления ПО в этих автомобилях не поддерживается.

Кроме того, дополнительному отзыву подлежат около 500 тыс. автомобилей Honda Odyssey модельного ряда 2019-2020 годов, Passport (2019-2020) и Pilot (2019-2021) из-за «неправильного программирования ПО центральной сети». В данном случае сбои проявляются в задержках или полном отсутствии изображения с камеры заднего вида, а также в работе аудиосистемы автомобиля. Этот сбой можно исправить путём загрузки обновления программного обеспечения по воздуху или же отправившись к дилеру.

Это не первый случай отзыва автомобилей Honda из-за ошибок в ПО, которые влияют на работу системы камеры заднего обзора. В 2018 году компания отзывала около 232 тыс автомобилей Accord по этой причине.

Источник: The Verge