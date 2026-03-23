Электромотоцикл Honda WN7 за $17 тыс. получил 140 км хода и зарядку за 30 минут

Honda подготовила к выпуску новый полноразмерный электромотоцикл WN7. Новинка получила престижную награду Gold iF Design Award за внешний вид. Кроме того, она имеет оригинальные инженерные решения.





Электробайки долгое время искали свою идентичность: одни выглядели как транспорт из будущего, другие — пытались копировать бензиновые модели с «фейковыми» баками. В случае WN7 инженеры пошли другим путем. Они сделали нормальный мотоцикл, а электрическую начинку органично интегрировали в конструкцию.

По дизайну это классический нейкед байк с узнаваемыми пропорциями, который не выглядит чужеродно даже рядом с серией CB. Но главные инженерные решения спрятаны под корпусом.





Характеристики Honda WN7

Вместо того, чтобы прятать аккумулятор, Honda сделала его центральным элементом. В WN7 используется безрамная архитектура, где батарея выполняет несущую функцию. Это позволяет уменьшить вес и упростить конструкцию без лишних усложнений. Такой редко встречается в электробайках.

Характеристики Honda WN7 получил двигатель мощностью 50 кВт (67 л.с.), который обеспечивает крутящий момент 100 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 9,3 кВт-ч обеспечивает запас хода 130-140 км в городском режиме. Быстрая зарядка CCS позволяет восстановить запас энергии с 20% до 80% примерно за 30 минут. Это не рекордные показатели, но они хорошо подходят для ежедневных поездок и сочетают динамику с практичностью.

Цена

Мотоцикл Honda WN7 уже доступен для заказа в отдельных странах Европы по цене около $17 тыс. Поставки должны начаться в ближайшее время.

Источник: electrek