Honda отзывает более 750 000 авто 2020-2022 годов из-за проблемы с датчиком подушки безопасности

Honda отзывает более 750 000 автомобилей, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. Компания говорит, что датчик веса, предназначенный для отключения подушек безопасности пассажира, если сиденье занято ребенком или детским креслом, может не работать должным образом.

Воздействие влаги может привести к трещине и выходу из строя конденсатора в датчике. Проблема была связана с изменением материала для печатной платы датчика: поставщик Honda внес изменения, когда стихийное бедствие нарушило производство у другого поставщика. Измененная печатная плата не была проверена должным образом и может привести к дополнительной нагрузке на конденсатор, что ведет к выходу его из строя и внутреннему короткому замыканию.

Гарантийная претензия в августе 2020 г. была первым намеком Honda на наличие проблемы. Первоначальное расследование не дало результатов, но автопроизводитель продолжал получать претензии и в январе 2024 решил отозвать автомобили. Отмечается, что с июня 2020 по январь 2024 было подано 3834 претензии по гарантии по этой проблеме. В январе 2022 года поставщик датчиков вернулся к оригинальному материалу печатной платы, но проблема все еще касается таких моделей:

Acura MDX 2020, 2022 года випуска

Acura RDX, 2020-2022

Acura TLX, 2020-2021

Honda Accord 2020-2022

Honda Accord Hybrid 2020-2021

Honda Civic 2020-2022

Honda Civic Type-R 2021

Honda CR-V 2020-2021

Honda CR-V Hybrid 2020-2021

Honda Fit 2020

Honda HR-V 2020-2022

Honda Insight 2021

Honda Odyssey 2020-2022

Honda Passport 2020-2021

Honda Pilot 2020-2022

Honda Ridgeline 2020-2021

Исправлением в этом случае станет новый датчик тяжести для сидения, который Honda заменит бесплатно. Ожидается, что компания уведомит владельцев в начале следующего месяца.

Источник: Ars Technica