Honda представила новую линейку электромобилей Honda Zero, которая выйдет в 2026 году

Honda анонсировала новую серию электромобилей под названием Honda Zero, представив ее как противоядие от тенденции «толстых, тяжелых» электромобилей. Honda заявляет, что представит свою первую модель, основанную на концепте под названием Saloon в 2026 году.

В дополнение к Saloon, Honda также представила концепт фургона-боксера под названием Space-Hub, передает The Verge. Концепты призваны продемонстрировать более легкий подход Honda к разработке электромобилей, базирующийся на «тонкой» архитектуре с низким полом, которая призвана подчеркнуть аэродинамику.

Автопроизводитель подчеркнул инженерный подход к разработке линейки с нуля, включая новый логотип H-mark, который будет использоваться исключительно на электромобилях следующего поколения.

Honda также сотрудничает с Sony над дизайном и разработкой электромобиля Afeela, впервые представленного на выставке CES в прошлом году. Afeela также появится на североамериканском рынке к 2026 году, хотя нет ни слова о том, как он связан с линейкой Honda Zero.

Saloon имеет форму наклонного фастбека с уникальными прямоугольными фонарями спереди и сзади, напоминающими винтажный Black & Decker Dustbuster. Кажется, что автомобиль едет очень низко над землей, что придает ему спортивный вид, заимствованный из гонки Формулы-1. Интерьер минималистичен, со световыми акцентами в стиле Tron, единственным центральным дисплеем и колесами с пиксельными покрытиями, просматриваемыми сквозь темноту.

Space-Hub напоминает минивэн с минимальными свесами и задними фонарями, похожими на электрические фургоны доставки Rivian для Amazon. Space-Hub будет иметь огромную панорамную крышу, которая перегибается в сторону, создавая эффект теплицы. Внутри есть два дивана, стоящих друг напротив друга, что позволяет предположить, что в будущем это может быть автономный шаттл. Заднего окна нет, а это значит, что водителям, вероятно, придется полагаться на камеры.

Space-Hub напоминает минивэн с минимальными свесами и задними фонарями, похожими на электрические фургоны доставки Rivian для Amazon. Space-Hub будет иметь огромную панорамную крышу, которая перегибается в сторону, создавая эффект теплицы. Внутри есть два дивана, стоящих друг напротив друга, что позволяет предположить, что в будущем это может быть автономный шаттл. Заднего окна нет, а это значит, что водителям, вероятно, придется полагаться на камеры.

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Усовершенствованные функции помощи водителю будут основаны на платформе Honda Sensing, дебютировавшей из Honda Legend в Японии в 2021 году. Honda Sensing – это система автономного вождения 2-го уровня, то есть водители все равно должны обращать внимание на дорогу и несут юридическую ответственность за управление автомобилем. Вождение без помощи рук на скоростных автомагистралях и наземных улицах будет доступно с середины 2020-х годов, в том числе и в более доступных моделях, сообщает компания.

Серия Honda Zero будет спортивной, позаимствовав повышающую производительность конструкцию из опыта участия автопроизводителя в гонках Формулы-1. Honda также стремится к оптимальной эффективности аккумуляторов благодаря использованию e-Axles — системы, состоящей из двигателя, инвертора и коробки, которая превращает электрическую энергию в энергию для движения.

Как и некоторые другие автопроизводители, Honda планирует ввести больше функций на основе искусственного интеллекта в свою будущую линейку автомобилей. Эти функции будут собирать данные о предпочтениях водителя, чтобы обеспечить более персонализированный опыт, а также предлагать маршруты на основе информации о местонахождении.