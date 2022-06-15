Honda Striemo — первый самобалансирующий электросамокат компании с запасом хода до 30 км и максимальной скоростью 25 км/ч

Компания Honda запустила новое направление бизнеса и создала компанию Striemo, которая сосредоточится на решениях микромобильности. Речь идёт о коротких поездках на работу, в пригороды или по территории кампуса.

Компания Striemo уже подготовила к выпуску своё первое устройство – одноимённый самобалансирующий электросамокат. Он имеет 3 колеса и систему поддержки баланса собственной разработки. Как заявляет производитель, устройство обеспечивает стабильную езду во всём диапазоне скоростей – от минимальной, сравнимой с медленной ходьбой, до максимальной, как при езде на велосипеде.

Электросамокат Striemo весит 20 кг и имеет грузоподъемность до 120 кг. Сообщается о доступности трёх скоростных режимов с максимальной скоростью 6 км/ч, 15 км/ч и 25 км/ч. Запас хода составляет до 30 км на полном заряде батареи, а зарядка занимает 3,5 часа. Электросамокат Striemo можно сложить и катить на двух задних колесах. Компания работает над приложением-компаньоном, но его возможности пока не уточняются.

Электросамокат Striemo поступит в продажу в Японии до конца этого года, а в Европе и США — в 2023 году. Его цена пока не сообщается.

Источник: techradar