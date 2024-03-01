HP предлагает аренду принтеров и чернила по подписке — за $36 в месяц

HP запустила новую подписку, которая предоставляет принтер в аренду (с определенным ограничением на количество страниц) и чернила за ежемесячные взносы. Компания говорит, что услуга должна упростить доступ к печати для семей и малого бизнеса (хотя соглашение предусматривает мониторинг от HP и многолетние обязательства).

Стоимость самой дешевой подписки, которая включает принтер HP Envy (текущая модель 6020e) и 20 печатных страниц, стартует от $6,99/месяц. Тогда как самая дорогая — аренда HP OfficeJet Pro и 700 печатных страниц — обойдется в $35,99/месяц (неиспользованные страницы можно перенести на следующий месяц или заказать дополнительные в случае нехватки).

HP обещает обеспечить доставку чернил, когда они закончатся, и круглосуточную поддержку по телефону или в чате. В условиях подписки отмечается, что услуга «не покрывает повреждения или сбои, вызванные, как ни странно, использованием носителей и других продуктов не от HP» или если вы используете свой принтер больше, чем это предусмотрено вашим планом. Отношение HP к использованию сторонних картриджей известно давно — компания блокировала эту возможность через микрообновление принтеров, за что получила ряд исков.

Самый интересный аспект подписки, на который обратил внимание сайт Ars Technica — требование от подписчиков поддерживать подключение принтеров к Интернету (некоторые пользователи избегают этого, поскольку устройство нормально работает без доступа к Интернету). Между тем отсутствие соединения может помешать установке микрообновлений, о которых мы упоминали выше.

Компания объясняет требование тем, что через Интернет сможет отслеживать детали, важные для подписки (например, состояние чернильных картриджей, количество использованных страниц) и «предотвращать несанкционированное использование вашей учетной записи».

В политике конфиденциальности All-In-Plan (так называется новая подписка) также указано, что HP может «передавать информацию о вас рекламным партнерам», чтобы они могли «распознавать ваши устройства», осуществлять целевую рекламу и, потенциально, «комбинировать информацию о вас с информацией от других компаний», с которыми сотрудничает HP. В политике также говорится, что пользователи могут отказаться от обмена личными данными.

Другая важная деталь — HP будет взимать с подписчиков, которые отменяют подписку до конечной даты, до $270 плюс налоги (однако «наказание» не будет применяться после двух лет подписки и возврата арендованных принтера и картриджей в течение 10 дней после отмены подписки).

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