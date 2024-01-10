На HP подали в суд (опять) за блокировку картриджей сторонних производителей в принтерах — и требуют $5 млн

Компания выпустила обновления безопасности, блокирующие использование сторонних картриджей для печати, которые обычно стоят гораздо меньше, чем оригинальные.

В коллективном иске, поданном против HP 5 января, компанию обвиняют в монополии и требуют запретить незаконную блокировку принтеров. Среди истцов — 11 человек, также требующих возмещения денежного ущерба в размере $5 млн и рассмотрения дела присяжными.

Обновление микропрограммы принтеров HP, выпущенные в конце 2022 и начале 2023 года, блокировали печать со сторонними картриджами с сообщением:

«Данные картриджи заблокированы микропрограммой принтера, поскольку они содержат микросхему не от HP. Этот принтер предназначен только для картриджей с новым или повторно использованным чипом HP».

В иске утверждается, что HP не предупредила пользователей, что микрообновление повлияет на функциональность принтеров, а также подчеркивается, что использование сторонних картриджей не нарушает гарантии на принтер HP.

Тем временем HP, кажется, гордится своей стратегией блокировки принтеров клиентов. В прошлом месяце финансовый директор компании Мари Майерс высоко оценила движение компании от транзакционных моделей до принуждения клиентов к непрерывным покупкам с помощью таких предложений, как Instant Ink, программы ежемесячной подписки на чернила HP.

Истцы также говорят, что HP фактически заставляет клиентов покупать собственные чернила, которые стоят гораздо дороже, чем у конкурентов.

«‎HP фактически монополизировала рынок послепродажного обслуживания сменных чернильных картриджей, нарушая федеральные и государственные антимонопольные законы, что заставило владельцев принтеров HP покупать только фирменные чернила HP по высоким ценам и терять деньги», — говорит Пегги Веджворт, старший партнер юридической фирмы Milberg и один из юристов, представляющих интересы истцов по этому делу.

В то время, когда поступили обновления, HP, согласно жалобе, повысила цены на собственные картриджи, тем самым создав монополию на рынке — поскольку может менять стоимость без опасений, что конкуренты будут продавать картриджи по меньшим ценам.

Решение HP использовать обновления микропрограммы для принтеров, использующих чернила сторонних производителей, неоднократно приводило к судебным процессам после дебюта Dynamic Security в 2016 году. В 2020 году компания достигла мирового соглашения на сумму $1,5 миллиона с клиентами в США в рамках коллективного иска, утверждавшего, что микропрограммное обеспечение компании действовало как «злонамеренное ПО, добавляя, удаляя или изменяя код, тем самым уменьшая возможности принтеров HP». Компания также выплатила миллионы клиентам, пострадавшим от политики Dynamic Security в ЕС и Австралии.

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HP также борется с иском, в котором компанию обвиняют в том, что некоторые из принтеров отказываются сканировать и/или отправлять факс без чернил HP, загруженных в устройство, даже если чернила не требуются для сканирования или отправки документа по факсу. (В этом также обвиняют и других производителей принтеров).

Картриджи — важный бизнес для HP, которая сталкивается с уменьшением потребностей в печати во все более цифровом мире. В своем отчете о прибылях за 2023 финансовый год компания сообщила, что ее полиграфический бизнес составил 32% чистого дохода и 57% операционной прибыли в размере $1,5 млрд. Операционная рентабельность подразделения печати HP выросла с 14% в 2016 финансовом году до 18,9 % в 2023 финансовом году.

Источник: Ars Technica