В MIT создали устройство для нанесения высококачественных персонализированных изображений на одежду и предметы

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали умное устройство, которое позволяет размещать высококачественные изображения на одежде и любых других предметах.





Кроме этого устройство позволяет заменить уже размещенный рисунок на любой другой. Аспирантка MIT с факультета электротехники и информатики Юньи Чжу в лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта разработала устройство, которое покрывает поверхности предметов невидимыми чернилами — фотохромным красителем, который меняет цвет под воздействием интенсивного света.

До этого ее коллеги создали устройство под названием «PhotoChromeleon», который использовал проектор для активации чернил. Но поскольку система не была портативной, Юньи Чжу разработала устройство на основе светодиодов «PortaChrome» для перепрограммирования изображений с более низким разрешением в режиме реального времени

Таким образом ученые получили портативное устройство под названием «ChromoLCD», которое наносит четкие изображения на футболки, столы и доски. Внешне устройство напоминает небольшой принтер, однако внутри сочетает четкость ЖК-дисплеев с точной подсветкой светодиодов.

Совокупная мощность источников света позволяет наносить рисунки на плоские поверхности, например, стены, и мягкие, как предметы одежды, после покрытия фотохромным красителем. ChromoLCD может разместить цифровое изображение розы на кофте. После нанесения фотохромных чернил на поверхность, изображение загружается в устройство через Bluetooth или USB.





Пользователи могут предварительно просматривать выбранные дизайны в меню на дисплее ChromoLCD, а затем наносить выбранное изображение. Таким образом где-то за 15 минут можно получить полностью персонализированную вещь. При желании изменить рисунок достаточно просто запрограммировать новый дизайн.

«Мы рассматриваем ChromoLCD как мост между потребителями и фотохромными красителями. По сути, это штамп, и им очень легко пользоваться. Нет никаких требований по выравниванию, не нужно создавать 3D-текстуры. Вы просто загружаете изображение, которое хотите разместить на сумке, размещаете его там, и у вас получается персонализированный аксессуар», — объясняет Юньи Чжу.

Разработчики ChromoLCD продемонстрировали возможность размещения персонализированных изображений на таких аксессуарах как сумочки, на которые были нанесены цветные рисунки рыб и цветов. В кухонную столешницу встроили AR-отметку, похожую на QR-код. Эта отметка отсылала к видеоуроку по приготовлению блюд, который можно было посмотреть во время приготовления пищи.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Устройство позволяет превратить любую доску в интерактивную, сочетая цифровую визуализацию с созданием физических макетов. Корпус ChromoLCD вмещает чип, подсветку из ярких ультрафиолетовых, красных, зеленых и синих RGB-светодиодов, а также ЖК-дисплей.

Сначала система создает черно-белое видео, отображая яркость отдельных пикселей на выбранном изображении. После этого ультрафиолетовый свет затемняет краситель, а RGB-подсветка освещает и окрашивает каждый пиксель. Лучи генерируются с точно заданной частотой, которую ЖК-дисплей проецирует на необходимый объект.

Для желающих собрать собственный ChromoLCD в домашних условиях разработчики отмечают, что все необходимые компоненты можно без проблем приобрести для этого. На данный момент Юньи Чжу и ее коллеги работают над устройством для нанесения фотохромных материалов на большие по площади поверхности. Это устройство имеет вид валика для покраски стен и работает аналогично, позволяя наносить на поверхности большие рисунки.

Результаты опубликованы в журнале ACM

Источник: TechXplore