HP продвигает хак в стиле Джеймса Бонда, чтобы защитить свою практику блокировки сторонних чернил

Компания выпускает микрообновления, блокирующие использование сторонних картриджей на ее принтерах, которые обычно стоят значительно меньше, чем оригинальные.

«‎Мы видели, что в картриджи можно встраивать вирусы. Из-за картриджа вирус может попасть на принтер, а затем из принтера в сеть», — сказал гендиректор HP Энрике Лорес в интервью CNBC Television.

Похоже, компания рассматривает этот сценарий как одно из объяснений того, почему она блокирует принтеры, которые используют картриджи сторонних производителей. Практика компании, получившая название Dynamic Security, уже привела к судебным претензиям — клиенты жалуются, что их не проинформировали, что обновление может вывести принтер из строя. В иске также требуют возмещения денежного ущерба, а также запрет выпускать подобные обновления безопасности для HP.

Стоит ли переживать из-за потенциального взлома чернильных картриджей?

Старший редактор по безопасности издания Ars Technica Дэн Гудин утверждает, что не слышал ни об одной из таких атак, то же самое написали и киберспециалисты в его теме на Mastodon.

Интересно, что заявление Лореса происходит от исследований, которые финансировала… сама HP. В рамках программы Bug Bounty компания поручила исследователям определить, могут ли послужить входом для атак чипы микроконтроллеров чернильных картриджей, которые используются для связи с принтером.

Как описано в статье фирмы Actionable Intelligence за 2022 год, исследователь нашел способ взломать принтер с помощью картриджа стороннего производителя, и не смог выполнить тот же хак с картриджем HP. Шиваун Олбрайт, главный технолог по безопасности печати HP, сказал, что вредоносное программное обеспечение «осталось на принтере в памяти» после того, как картридж был удален.

В то же время, HP признает, что никаких доказательств того, что такой взлом вообще когда-то происходил, нет. Но поскольку чипы, которые используются в чернильных картриджах сторонних производителей, можно перепрограммировать, они менее безопасны, говорят в компании. HP также подвергает сомнению безопасность цепей поставок сторонних чернильных компаний, особенно по сравнению с безопасностью собственной цепи поставки, сертифицированной ISO/IEC.

Кроме того, специалисты по кибербезопасности, с которыми общались журналисты Ars Technica, считают, что даже если такая угроза существует, для этого понадобится высокий уровень ресурсов и навыков, обычно зарезервированных для нацеливания на высокопоставленных жертв. Проще говоря, большинство простых потребителей и компаний не должны серьезно беспокоиться о том, что чернильные картриджи используются для взлома их компьютеров.

Когда HP впервые анонсировала Dynamic Security в 2016 году, она утверждала, что функция обеспечит «лучший потребительский опыт» и защитит клиентов от картриджей, «нарушающих нашу IP». Спустя восемь лет и нескольких неожиданных микрообновлений, первое, кажется, отошло на второй план.

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Печать по подписке

Картриджи – важный бизнес для HP, которая также сталкивается с уменьшением потребностей в печати во все более цифровом мире. В своем отчете о доходах за 2023 финансовый год компания сообщила, что ее полиграфический бизнес составил 32% чистого дохода и 57% операционной прибыли в размере $1,5 млрд. Операционная рентабельность подразделения печати HP выросла с 14% в 2016 финансовом году до 18,9 % в 2023 финансовом году.

«Наша долгосрочная цель — запустить печать по подписке. Это действительно то, к чему мы стремились», — сказал Лорес CNBC Television.

HP в течение многих лет сосредотачивалась на продвижении своей ежемесячной программы подписки на чернила Instant Ink. В декабре финансовый директор HP Мари Майерс отметила, что подобные модели подписки могут принести «20% повышение ценности клиента». В своем последнем финансовом отчете HP назвала Instant Ink одной из своих «ключевых сфер роста‎».