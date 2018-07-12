HPE создала суперкомпьютер Blue Brain 5 для симуляции мозга млекопитающих

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Подразделение Hewlett Packard Enterprise (HPE) пришло на помощь учёным, занимающимся вопросами симулации мозга. Компания создала суперкомпьютер Blue Brain 5, предназначенный специально для симуляций и реконструкции головного мозга млекопитающих в рамках проекта Blue Brain Федеральной политехнической школы Лозанны.

Система основана на существующем суперкомпьютере HPE SGI 8600, она содержит 372 вычислительных узла на базе процессоров Xeon Gold, Xeon Phi и Tesla V100, а также 94 ТБ памяти. Что важно, Blue Brain 5 является гибкой системой. Она имеет четыре конфигурации, предназначенных для различных вычислительных задач, и позволяет устанавливать подсистемы, ориентированные на соответствующие задачи (включая глубокое обучение и визуализацию), действуя как сплоченное целое. Производительность Blue Brain 5 составляет 1,06 петафлопс.

Система была установлена ​​в Швейцарском Национальном Суперкомпьютерном Центре в Лугано. Однако результатов её работы ещё предстоит подождать. Как ожидается, суперкомпьютер поможет выполнить задачу по моделированию целых областей мозга мыши к 2020 году. Сгенерированные при этом данные должны способствовать лучшему пониманию человеческого мозга и могут привести к новым методам лечения болезней.

Источник: Engadget