Apple обновила MacBook Air: новая клавиатура Magic Keyboard, CPU Intel Core 10-го поколения, более емкие SSD и цена от $1000

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Apple сегодня нежданно-негаданно представила не только новый планшет iPad Pro, но еще и парочку устройств, а именно: обновленные MacBook Air и Mac mini.

Новый MacBook Air образца 2020 года выглядит как уже хорошо знакомая нам модель прошлого поколения образца 2019 года — все изменения сосредоточены внутри корпуса.

Главное изменение — это, конечно же, «новая» клавиатура с «ножничным» механизмом клавиш, пришедшая на смену печально известной «бабочке». Напомним, Apple, вдоволь намучившись с этой самой «бабочкой», в итоге решила вернуться к старому-доброму ножничному механизму, хорошо зарекомендовавшим себя в более старых моделях ноутбуков. В прошлом году такую клавиатуру получил 16-дюймовый MacBook Pro, а теперь пришел черед MacBook Air. Очевидно, перевод других моделей MacBook Pro на ножничную клавиатуру — дело ближайшего будущего. Собственно, с MacBook Air компания Apple даже на несколько месяцев опередила прогноз известного аналитика Мин-Чи Куо.

Еще одна приятная неожиданность — новая модель дешевле по сравнению с прошлым поколение: базовая конфигурация оценивается в $1000. Таким образом, входной билет в мир мобильных ПК Apple теперь на $100 доступнее.

Экран остался прежним: дисплей True Tone диагональю 13,3 дюймов с соотношением сторон 16:10 (2560х1600 пикселей). Базовая версия оснащается CPU Core i3 с частотами 1,1-3,2 ГГц, а топовая — Core i7 с частотами 1,2-3,8 ГГц. Apple, как всегда, не называет модели, но по косвенным данным это заказные варианты энергоэффективных чипов Amber Lake-Y десятого поколения. Сейчас все указывает на то, что следующие модели будут оснащаться уже процессорами ARM собственной разработки Apple.

Объем ОЗУ не изменился — 8 либо 16 ГБ, а вот SSD поставили побольше — 256 ГБ или 2 ТБ. Автономность сохранилась на прежнем уровне: до 11 часов в браузере и до 13 часов просмотра видео. Габариты и масса тоже не изменились: 304,1х212,4х16,1 (4,1 мм в самом тонком месте) мм и 1,29 кг.

Продажи стартуют уже сегодня. На выбор есть три цвета: стальной, темно-серый и золотой.

Одновременно с MacBook Air компания Apple также обновила Mac mini, но в мини-ПК изменение только одно — вдвое больше памяти. Базовая конфигурация стоимостью $799 теперь оснащается SSD объемом 256 ГБ, а топовая за $1 099 предлагает 512 ГБ. В остальном новый Mac mini идентичен предшественнику, вышедшему в ноябре 2018 года. Увы, более мощного процессора новая модель не получила.

Источник: Apple