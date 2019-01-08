HTC Vive Cosmos — следующее поколение гарнитуры виртуальной реальности компании. Она будет работать как с ПК, так и со смартфонами

Компания HTC показала новую модель гарнитуры виртуальной реальности под названием Vive Cosmos. Новинка создана для тех пользователей, которые ранее не решались приобрести подобное устройство. В новой модели HTC подчеркивает комфорт, простоту и удобство использования.

Как и в случае предыдущих моделей Vive и Vive Pro, гарнитура Vive Cosmos требует использования дополнительного вычислительного блока, такого как компьютер. При этом новинку можно будет использовать совместно и со смартфоном. Гарнитура оснащена двумя фронтальными камерами, двумя боковыми камерами и требует использования двух контроллеров для отслеживания движений пользователя, но обходится без внешних отслеживающих устройств. Более детальные сведения о гарнитуре виртуальной реальности Vive Cosmos пока не сообщаются. Также нет сведений о сроках начала продаж и цене этого устройства.

Напомним, в прошлом году была зарегистрирована торговая марка Vive Cosmos, и поклонники предположили, что это будет автономная гарнитура виртуальной реальности. И хотя продемонстрированная версия Vive Cosmos не является автономным устройством, благодаря возможности работы со смартфоном она всё же будет более мобильной по сравнению с предыдущими версиями Vive.

Источник: Engadget