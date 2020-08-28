Huami Amazfit Neo — умные часы в ретро-стиле с постоянно включенным экраном и месячной автономностью по цене $40

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Компания Huami выпустила новые умные часы Amazfit Neo, которые отличаются целым рядом интересных особенностей. Ретро-дизайн в стиле первых электронных часов Casio прошлого века не оставят равнодушными ни молодежь, ни пользователей старшего поколения.

Именно в этом дизайне сверхэкономичный черно-белый STN-дисплей выглядит более чем уместно. При этом несмотря на ретро-оформление, по функциональности Huami Amazfit Neo — это современные умные часы. Они отслеживают фитнес-показатели (Personal Activity Intelligence), тренировки, измеряют пульс, отслеживают сон и выводят уведомления от приложений, а также сигнализируют о звонках и сообщениях.

Автономность при типичном варианте использования (измерение пульса каждые 30 секунд; 50 уведомлений и 1 будильник в день; отслеживание шагов и сна, одна 30 мин тренировка в неделю) составляет 28 дней. При включенном режиме экономии энергии (только время) часы смогут проработать уже 37 дней. Емкость батареи составляет 160 мАч, время полного заряда составляет 2,5 часа.

Для синхронизации данных используется протокол Bluetooth 5.0 BLE и мобильное приложение Zepp, доступное для смартфонов под управлением Android 5.0+ и iOS 10.0+. Часы Huami Amazfit Neo предлагаются в черном, зеленом и оранжевом исполнении, пластиковый корпус защищен от попадания влаги (5ATM).

Стоимость умных часов Amazfit Neo составляет $49,99, но благодаря купонам на скидку их можно приобрести за $39,99.

Напомним, что весной компания Huami представила умные часы Amazfit Ares стоимостью $70 со встроенным GPS, отслеживанием 70 видов фитнес-активностей, качества сна и уровня VO2max.

Источник: Gizchina, Aliexpress