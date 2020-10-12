Хуже только в Дели. Киев оказался на втором месте в мире по уровню загрязненности воздуха

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По состоянию на утро 12 октября в Киеве наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха — столица находится на втором месте рейтинга самых загрязненных городов по версии IQAir, уступая лишь индийском Дели, обратило внимание издание «Хмарочос».

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 132 пункта при норме в 50 пунктов, и столь высокий уровень загрязненности воздуха в столице сохраняется последние три дня.

На карте SaveEcoBot, которая показывает данные с различных датчиков по Киеву, высокий уровень загрязнения воздуха фиксируется практически во всех районах города. На проспектах Науки и Глушкова, а также в районе Лесного массива — самый высокий («вредный») уровень загрязнения.

В украинском Гидрометцентре предупреждают о тумане в Киеве 12 октября. Видимость, по прогнозу, составит 300-500 метров, что соответствует желтому уровню опасности.

Тем временем климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского фиксируют рекордно теплые ночи в Киеве. Как правило, вредные примеси сохраняются в нижних слоях воздуха при высоких температурах, отсутствии ветра и осадков.

Источник: «Хмарочос»