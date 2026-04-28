В Национальном музее "Чернобыль" открыли зал, посвященный S.T.A.L.K.E.R.

К 40-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве 27 апреля открылся обновленный Национальный музей «Чернобыль». Среди новых пространств — зал, посвященный культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R.Видео и фотографиями поделилась пользовательница Ариша Маевская с Телеграм-каналом ЗоНовини.





Обновление, которое длилось 2,5 года

Ремонт начался еще в 2024 году — и оказался более масштабным, чем предполагалось изначально. За 2,5 года обновили почти всю экспозицию, которая теперь насчитывает около 23 тысяч предметов, связанных со строительством и эксплуатацией ЧАЭС, аварией, ликвидацией катастрофы и личными вещами ликвидаторов. Первыми обновленный музей посетили президент Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Центральная новая выставка получила название «Чернобыль: люди и смыслы». По словам министра МВД Игоря Клименко, она качественно меняет фокус с «мертвой зоны» на людей, их решения и ответственность. Впервые показали архивные документы, свидетельствующие, что органы внутренних дел докладывали реальную картину событий, несмотря на советскую политику замалчивания.

Зона в музейном зале

Отдельная часть пространства отведена под игровую вселенную GSC Game World. По данным OBOZ.UA и dev.ua, стены зала покрыты скриншотами из разных частей серии, представлена хронология выхода игр, информация о персонажах, артефактах и аномалиях, а также физические фигурки мутантов и сталкеров.

Связь между S.T.A.L.K.E.R. и музеем не случайный: еще в феврале 2026 года GSC Game World запустила проект «Истории Чернобыля» в партнерстве с музеем и госагентством Зоны отчуждения — цифровой архив личных свидетельств о трагедии 1986 года. Физический зал в музее стал логическим продолжением этого сотрудничества.





Музей открыт для посетителей с 27 апреля.

Напомним, ранее мы писали о 10 научных опровержений самых популярных мифов о Чернобыле.

Источник: Oboz.ua