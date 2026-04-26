Новости Игры 26.04.2026

Хоррор о киевской Лысой Горе от бывшего тимлида S.T.A.L.K.E.R. 2 — уже на Steam: 100% одобрительных рецензий

Шадрін Андрій

Горор про київську Лису Гору від колишнього тімліду S.T.A.L.K.E.R. 2 — вже на Steam: 100% схвальних рецензій

Один из людей, которые строили мир S.T.A.L.K.E.R. 2, теперь строит собственный — и делает это в одиночку. 23 апреля в Steam вышла LYSA HORA: The Haunted Hill, хоррор украинского разработчика Дениса Рудого, основанный на реальных локациях Киева.


Денис Рудый — бывший Team Lead Level Designer GSC Game World, где он отвечал за дизайн уровней S.T.A.L.K.E.R. 2 с 2019 по 2023 год. После ухода из компании он начал разрабатывать собственные проекты — без команды, без инвесторов, на собственные средства. LYSA HORA стала воплощением давней идеи, которую он реализовал в сжатые сроки осенью 2025-го — параллельно переосмыслив свой предыдущий проект BRUTALIST.

Лайса Хора: Холм с привидениями / DENYS RUDYI GAMES

Сюжет игры рассказывает о студенте Давиде, который только что переехал в Киев. Вместо спокойного старта его начинают преследовать кошмары: подземные залы, странные символы, таинственная гора, которая зовет каждую ночь. В конце концов герой отправляется на Лысую Гору сам — и попадает туда, где древние языческие ритуалы переплелись с советскими военными экспериментами, а граница между сном и реальностью становится все тоньше и тоньше.

«Во снах вы видите таинственную гору. Она будто зовет вас. Пытаясь разобраться в происходящем, вы выходите на след засекреченных документов, скрытых в городском архиве. Открытая правда заставляет отправиться к самой горе» — говорится в описании от разработчика.

Локации игры — не выдумка, а реальные объекты Киева. В трейлере и на скриншотах можно узнать здание Государственной научно-технической библиотеки на улице Антоновича, скульптуру «Родина-Мать», остатки старого Лысогорского форта и древние святилища на горе.


«Вдохновляюсь Киевом, основа — это реальные фото, реальные локации, а потом немного художественного видения и левел-, гейм-дизайна финализируют это все», — рассказал Рудый на форуме GameDev DOU.

Геймплей построен вокруг исследования от первого лица: сбор фрагментов истории, головоломки, паркур. Игра предлагает три разные концовки — финал зависит от решений, которые игрок будет принимать в течение прохождения. Движок — Unreal Engine 5, опыт работы с которым Рудый получил еще в GSC.

«Каждое новое открытие приближает к разгадке и одновременно к древнему ужасу, который веками оставался скрытым под землей», — описывает атмосферу разработчик.

На момент написания статьи игра собрала 100% положительных отзывов на Steam. Игра LYSA HORA: The Haunted Hill доступна за 150 гривен, но на старте действует скидка 20% — сейчас игру можно приобрести за 120 гривен.

АТБ друкує другий наклад альманаху S.T.A.L.K.E.R. 2: коли чекати

Источник: EGW

