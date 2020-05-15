HyperX представила беспроводную геймерскую гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1

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Компания HyperX, геймерское подразделение Kingston Technology Company, объявило о начале поставок геймерской гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1, орентированной на геймеров, которым нужны высокое качество звука и комфорт при доступной цене.

По заявлению производителя новая гарнитура удобна для длительных игровых сессий благодаря небольшому весу, отсутствию кабеля, качественной звуковой сцене и интуитивному управлению. 40-миллиметровые динамики расположены так, чтобы обеспечить полное погружение в игру. Регулируемый металлический ползунок и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт, гибкий поворотный микрофон можно разместить с максимальным удобством, а встроенный регулятор громкости не отвлекает в напряженные моменты игры.

В комплект гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 входит USB-аудиоконтроллер с поддержкой виртуального 7.1 звучания — при подаче на него 5.1 или 7.1 аудиопотока контроллер по специальной математической модели, учитывающей, в том числе, и огибание звуком головы, рассчитывает выходной стереосигнал таким образом, чтобы создаваемое двумя динамиками стереонаушников звуковое поле соответствовало тому, что образуется при прослушивании физической 7.1 аудиосистемы с правильно расставленными по помещению громкоговорителями.

Таким образом в играх, поддерживающих вывод 7.1 звука, появляется возможность играть с объемным звуком, делающим погружение в игру более ярким. Также этот режим пригодится при просмотре фильмов с 5.1 или 7.1 аудиодорожкой. Для работы со стереопотоком этот режим не предназначен, поэтому в контроллере предусмотрена возможность его отключения.

Контроллер соединен с гарнитурой по радиоканалу в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивающему минимально возможные задержки и устойчивую связь на расстоянии до 20 метров (реальное рабочее расстояние зависит от окружающих условий и от уровня занятости диапазона и помех в нем). Встроенная в гарнитуру батарея обеспечивает до 17 часов автономности при 50-процентном уровне громкости.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 обеспечена двухлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Спецификации беспроводной геймерской гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1

Наушники Динамик — динамический (40 мм) с неодимовыми магнитами Тип — охватывающие, закрытого типа Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 20 000 Гц Импеданс — 16 Ом Уровень звукового давления — 103 дБ/мВт при 1 кГц Коэффициент нелинейных искажений — < 2% Масса — 244 г Длина кабеля — 0,5 м (USB для зарядки) Подключение — USB-контроллер, радиоканал 2.4 ГГц Радиус приема — до 20 м Автономность — до 17 ч

Микрофон Капсюль — электретный конденсаторный микрофон Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц Чувствительность — –40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)



Источник: HyperX