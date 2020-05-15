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HyperX представила беспроводную геймерскую гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1

HyperX представила беспроводную геймерскую гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1

HyperX представила беспроводную геймерскую гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1


Компания HyperX, геймерское подразделение Kingston Technology Company, объявило о начале поставок геймерской гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1, орентированной на геймеров, которым нужны высокое качество звука и комфорт при доступной цене.

По заявлению производителя новая гарнитура удобна для длительных игровых сессий благодаря небольшому весу, отсутствию кабеля, качественной звуковой сцене и интуитивному управлению. 40-миллиметровые динамики расположены так, чтобы обеспечить полное погружение в игру. Регулируемый металлический ползунок и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт, гибкий поворотный микрофон можно разместить с максимальным удобством, а встроенный регулятор громкости не отвлекает в напряженные моменты игры.

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В комплект гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 входит USB-аудиоконтроллер с поддержкой виртуального 7.1 звучания — при подаче на него 5.1 или 7.1 аудиопотока контроллер по специальной математической модели, учитывающей, в том числе, и огибание звуком головы, рассчитывает выходной стереосигнал таким образом, чтобы создаваемое двумя динамиками стереонаушников звуковое поле соответствовало тому, что образуется при прослушивании физической 7.1 аудиосистемы с правильно расставленными по помещению громкоговорителями.

Таким образом в играх, поддерживающих вывод 7.1 звука, появляется возможность играть с объемным звуком, делающим погружение в игру более ярким. Также этот режим пригодится при просмотре фильмов с 5.1 или 7.1 аудиодорожкой. Для работы со стереопотоком этот режим не предназначен, поэтому в контроллере предусмотрена возможность его отключения.

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Контроллер соединен с гарнитурой по радиоканалу в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивающему минимально возможные задержки и устойчивую связь на расстоянии до 20 метров (реальное рабочее расстояние зависит от окружающих условий и от уровня занятости диапазона и помех в нем). Встроенная в гарнитуру батарея обеспечивает до 17 часов автономности при 50-процентном уровне громкости.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 обеспечена двухлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Спецификации беспроводной геймерской гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1

  • Наушники
    • Динамик — динамический (40 мм) с неодимовыми магнитами
    • Тип — охватывающие, закрытого типа
    • Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 20 000 Гц
    • Импеданс — 16 Ом
    • Уровень звукового давления — 103 дБ/мВт при 1 кГц
    • Коэффициент нелинейных искажений — < 2%
    • Масса — 244 г
    • Длина кабеля — 0,5 м (USB для зарядки)
    • Подключение — USB-контроллер, радиоканал 2.4 ГГц
    • Радиус приема — до 20 м
    • Автономность — до 17 ч
  • Микрофон
    • Капсюль — электретный конденсаторный микрофон
    • Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением
    • Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц
    • Чувствительность — –40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Источник: HyperX

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