HyperX представила геймерскую клавиатуру HyperX Alloy Origins с механическими переключателями собственной конструкции

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Компания HyperX в рамках выставки Computex 2019 представила HyperX Alloy Origins — свою первую игровую клавиатуру с механическими переключателями собственной конструкции. Большинство производителей механических клавиатур используют переключатели Cherry MX или Kailh, так что фирменный вариант «свитчей» выглядит как минимум интересно.

В HyperX отметили, что переключатели HyperX Red обладают стандартным для данного типа устройств усилием нажатия в 45 грамм. Общая длина хода клавиши составляет 3,8 мм, точка активации — 1,8 мм, ресурс — до 80 млн кликов (для сравнения, у Cherry MX Red — 4 мм, 2 мм и 50 млн).

Клавиатура HyperX Alloy Origins выполнена по полноразмерной схеме с блоком управления и дополнительным цифровым блоком, в качестве основы используется алюминиевая пластина. На фотографии изображены клавиши с прозрачными боковинами, что делает RGB-подсветку более яркой и заметной, однако в продаже будет и более «спокойный» вариант с полностью черными клавишами.

Модель HyperX Alloy Origins будет доступна для покупки в третьем квартале 2019 года по цене $109,99. Ровно в ту же сумма оценена модель HyperX Alloy FPS RGB с переключателями Kailh.

Источник: The Verge