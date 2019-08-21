HyperX представила улучшенную версию популярной геймерской гарнитуры Cloud Alpha S с регулировкой баса и поддержкой звука 7.1

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Совсем недавно HyperX (игровое подразделение компании Kingston Technology) представило HyperX Cloud Alpha Gold Edition — лимитированную версию полюбившейся многим (в том числе и нами: за отличное звучание, комфортный дизайн и хорошую цену) геймерской гарнитуры, выделяющейся новым черно-золотым цветовым оформлением. Но на новом цвете производитель не остановился и для более активного заманивания клиентов решил выпустить улучшенную версию Cloud Alpha S, приурочив анонс к проходящей сейчас выставке Gamescom 2019.

Новая модель Cloud Alpha S получила новый ползунок на левой чашке для быстрого и удобного регулирования уровня баса и поддержку виртуального многоканального звука 7.1 для более полного погружения.

Обновленная Cloud Alpha S сохранила все достоинства оригинальной модели: двухкамерную конструкцию динамиков, позволяющую изолировать низкие частоты от высоких и средних, прочный алюминиевый каркас и амбюшуры из пены с памятью формы.

Увы, подробного списка характеристик пока нет. Скорее всего, они такие же, как у оригинальной модели. Напомним, HyperX Cloud Alpha, вышедшая в 2017 году, оснащается 50-миллиметровыми излучателями. Диапазон воспроизводимых частот у нее равен 13–27000 Гц, импеданс наушников — 65 Ом, уровень звукового давления — 98 дБ/мВт (на частоте 1 кГц), а суммарные гармонические искажения не превышают 1%. Съемный электретный микрофон с функцией шумоподавления имеет частотную характеристику 50–18000 Гц и чувствительность -43 дБВ.

Да, у новой Cloud Alpha S отдельные части окрашены в синий цвет, а не красный, как у оригинальной модели. В продаже Cloud Alpha S появится в сентябре по цене $130, что на $30 дороже предшественницы.

Источник: Engadget