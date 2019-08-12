HyperX Cloud Alpha Gold Edition — лимитированная версия уже знакомой геймерской гарнитуры

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HyperX, игровое подразделение компании Kingston Technology, объявило о выпуске новой версии популярной геймерской гарнитуры HyperX Cloud Alpha. Напомним, устройство вышло в 2017 году и до сих пор остается одним из самых интересных в своем классе (наш обзор гарнитуры HyperX Cloud Alpha).

Новая версия гарнитуры HyperX Cloud Alpha получила приставку Gold Edition к названию, которая недвусмысленно указывает на специальное цветовое оформление. Если оригинальная модель окрашена в основной черный цвет с красными акцентами (элементы, соединяющие оголовье с наушниками, швы и логотип), то новая сочетает основной черный цвет с золотыми вставками.

Собственно, особое цветовое оформление — это единственное отличие новой HyperX Cloud Alpha Gold Edition от оригинальной HyperX Cloud Alpha. В техническом плане никаких различий нет.

Гарнитура HyperX Cloud Alpha Gold Edition будет выпущена ограниченным тиражом. Увы, точных данных об объеме партии нет. Будут ли отличия по цене также неизвестно. Ниже коротким списком приводим основных технические характеристики гарнитуры:

Наушники

Громкоговоритель: специальный динамический, 50 мм, с неодимовыми магнитами

Тип: Закрытые

Диапазон воспроизводимых частот: 13 — 27 000 Гц

Импеданс: 65 Ом

Звуковое давление: 98 дБ/мВт (SPL) при 1 кГц

Нелинейные искажения: < 1%

Масса: 298 г (с микрофоном и кабелем – 336 г)

Микрофон

Тип: Электретный конденсаторный микрофон

Направленность: Полярная, с шумоподавлением

Диапазон частот: 50 — 18 000 Гц

Чувствительность: -43 дБВ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)

Длина кабеля:

Гарнитура: 1,3 м, отсоединяемый

Удлинитель для ПК: 2 м

Разъемы:

Гарнитура: 3.5 мм, 4 контакта

Гарнитура HyperX Cloud Alpha Gold Edition совместима с ПК и консолями, а также другими устройствами, оснащенными разъемом TSR диаметром 3,5 мм. Производитель обеспечивает устройство двухлетней гарантией.