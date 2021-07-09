HyperX розпочинає продаж в Україні механічної геймерської клавіатури Alloy Origins 60 за ціною 2999 грн





HyperX, геймерський підрозділ Personal Systems, HP Inc., оголосив про початок продажу в Україні механічної геймерской клавіатури Alloy Origins 60 з лінійними механічними перемикачами HyperX Red та RGB-підсвітленням з динамічними ефектами.

Alloy Origins 60 — перша власна геймерська клавіатура HyperX форм-фактора 60% з лінійними механічними перемикачами HyperX Red. Ці перемикачі спроектовані з більш коротким ходом спрацьовування і витрачають на натискання менший час, ніж інші перемикачі на ринку, що забезпечує більш швидке спрацьовування. У корпусі, повністю виконаному з авіаційного алюмінієвого сплаву, Alloy Origins 60 являє собою міцну і стабільну ігрову клавіатуру з компактним компонуванням, що займає всього близько 60 відсотків площі стандартної клавіатури та залишає максимум простору на робочому столі для рухів миші.

Клавіші Alloy Origins 60 забезпечені RGB підсвітленням з виступаючими світлодіодами, що дають підсвітленню підвищену яскравість, динамічними світловими ефектами та регулюванням рівня яскравості (5 рівнів) для більш комфортного гейминга вдень або вночі. Фірмове програмне забезпечення HyperX NGENUITY підтримує нову клавіатуру і пропонує розширені настройки підсвітлення і запис макросів, включаючи налаштування ефектів підсвітлення1 окремо для кожної клавіші.

У комплекті з клавіатурою також поставляються додаткові ковпачки: HX ESC і пробіл ексклюзивного, розробленого HyperX, дизайну, а також знімач клавіш для зручності їх заміни. Ігровий режим клавіатури Alloy Origins дозволяє користувачеві вибирати, які клавіші вмикати або вимикати так, щоб їх випадкове натискання не заважало ігровому процесу. На клавіші можна призначити макроси, які зберігаються в бібліотеці і профілі клавіатури, а сама клавіатура оснащена бортовою пам’яттю, яке може розмістити до трьох заздалегідь записаних в неї профілів, перемикати які можна на самій клавіатурі, без необхідності звертатися до ПО.

Ця клавіатура оснащена 100-відсоткової функціональністю Anti-ghosting і N-Key Rollover, а користувачі можуть вибирати з трьох кутів нахилу клавіатури, отримуючи ідеальне для себе положення. Кабель клавіатури USB Type-C – Type-A можна від’єднати від клавіатури для зручності при її транспортуванні.

Механічна геймерська клавіатура HyperX Alloy Origins 60 з перемикачами HyperX Red вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 2999 грн в партнерській мережі HyperX.

Специфікації HyperX Alloy Origins 60 (перемикачі HyperX Red / HKBO1S-RB-RU/G):

Клавіатура Перемикачі HyperX Тип Механічна Підсвітлення Повнокольорове (RGB, 16,777,216 кольорів) Керування підсвітленням Роздільне по кожній клавиші та 5 ступенів яскравості Бортова пам’ять 3 профілі Підключення USB Type-C – Type-A Anti-ghosting 100% Key Rollover Режим N-key Керування медіа Є Ігровий режим Є Сумісність з ОС Windows® 10, 8.1, 8, 7 Габарити 296.0 х 105.5 х 36.9 мм Маса 781,5 г

Перемикачі Назва HyperX Red Тип Лінійні Зусилля спрацьовування 45 г Хід до спрацьовування 1.8 мм Загальний хід 3.8 мм Ресурс (натискань) 80 мільйонів

Кабель Тип Оплетений, відокремлюємий, USB Type-C – Type-A Довжина 1.8 м

Ковпачки Матеріал PBT2, додаткові ковпачки — ABS



Джерело: HyperX