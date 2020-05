HyperX в сотрудничестве с Ducky выпустила механическую геймерскую клавиатуру HyperX x Ducky One 2 Mini с переключателями HyperX Red и конструкцией Ducky 60% Keyboard

Компания HyperX, которая является геймерским подразделением Kingston Technology Company, Inc., объявила о сотрудничестве с производителем клавиатур DuckyChannel International Co. Ltd, результатом которого стал выпуск лимитированной партии механических геймерских клавиатур форм-фактора «60%» HyperX x Ducky One 2 Mini.

Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini построена на линейных механических переключателях HyperX Red, разработанных для обеспечения максимальной скорости и долговечности с ресурсом до 80 миллионов нажатий на каждый переключатель. В качестве основы использована конструкция клавиатуры Ducky One 2 Mini, в ней применена полноцветная подсветка с динамическими эффектами и бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем (double-shot).

Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выполнена в сверхкомпактном форм-факторе «60%» с компоновкой, позволяющей освободить пространство на рабочем столе для движений миши. Линейные механические переключатели HyperX Red с уменьшенным ходом до срабатывания позволяют нажимать клавиши HyperX x Ducky One 2 Mini быстрее. Выступающие светодиоды переключателей HyperX обеспечивают увеличенную яркость подсветки, а бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем снабжены гравировкой на боковых сторонах, обозначающей их дополнительные функциями, что упрощает их поиск и запоминание. Поддержка Ducky Macro 2.0 позволяет пользователям настраивать подсветку непосредственно с самой клавиатуры, а также записывать макросы, для хранения макросов предусмотрены 6 пользовательских профилей.

Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выпущена лимитированной партией: по всему миру доступно в общей сложности 3700 экземпляров. Каждая клавиатура снабжена уникальным номером, нанесенным лазерной гравировкой на основании, и выделяется стильной черно-красной двухцветной рамкой на гладкой и прочной основе, позволяющей расположить клавиатуру под тремя углами. В комплект поставки HyperX x Ducky One 2 Mini также входит устройство для снятия колпачков Ducky, дополнительные цветные клавиши и тематический пробел Ducky, посвященный году Крысы.

Геймерская клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini будет доступна в Украине по рекомендованной розничной цене 3699 грн начиная с 12 мая.

Спецификации HyperX x Ducky One 2 Mini (HKBDXM-1C-US/G):

Клавиатура

Переключатели HyperX

Тип Механическая

Подсветка Полноцветная (RGB)

Управление подсветкой Раздельное по каждой клавише

Подключение USB Type-C к USB Type-A

Anti-ghosting 100%

Key Rollover Режим N-key

Управление медиа Есть (сочетаниями клавиш)

Совместимость с ОС Windows® 10, 8.1, 8, 7

Габариты 302 х 108 х 40 мм

Масса 599 г

Переключатели

Название HyperX Red

Тип Линейные

Усилие срабатывания 45 г

Ход до срабатывания 1.8 мм

Общий ход 3.8 мм

Ресурс (нажатий) 80 миллионов

Кабель

Тип Отсоединяемый

Длина 1.6 м

Источник: HyperX