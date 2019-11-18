HyperX выпустила две игровые гарнитуры для консоли PlayStation 4: Cloud Chat и Cloud Stinger





В рамках бренда HyperX (геймерское подразделение Kingston) представлены новые официально лицензированные игровые гарнитуры для консоли PlayStation 4: HyperX Cloud Chat и HyperX Cloud Stinger. Новинки выполнены с дополнительными акцентами синего цвета.

Модель HyperX Cloud Chat оснащена 40-миллиметровым динамиком, микрофоном с шумоподавлением на гибкой штанге и поп-фильтром, а также встроенным регулятором громкости и выключателем микрофона. Динамик способен охватывать частотный диапазон от 50 Гц до 10 кГц. Звуковое давление заявлено на уровне 85 дБ, а коэффициент искажения – менее 1%. Комплектный конденсаторный микрофон характеризуется частотным диапазоном 50-10000 Гц и чувствительностью -42 дБ. Как отмечает производитель, эта модель выполнена в лёгкой конструкции, которую удобно поворачивать так, чтобы надевать на любое ухо. Устройство использует кабельное подключение с 3,5-миллимтеровым разъёмом. Длина кабеля составляет 1,3 метра, а масса – 123 г. Гарнитура HyperX Cloud Chat для PlayStation 4 будет продаваться по рекомендованной цене $24,99

Версия Cloud Stinger может похвастаться наличием более крупных 50-миллиметровых динамиков с расширенным охватом частотного диапазона – от 18 Гц до 23 кГц. В данном случае звуковое давление уже заявлено на уровне 102±3 дБ. Гарнитура Cloud Stinger весит 275 г и оснащена поворачивающимися на 90 градусов чашками, позволяющими перемещать гарнитуру на шею. Как и в младшей модели, здесь тоже есть встроенный регулятор громкости и поворотный микрофон с шумоподавлением. Микрофон способен захватывать звук в частотном диапазоне 50-18000 Гц, а его чувствительность составляет -42 дБ. Длина кабеля тоже составляет 1,3 метра, но в случае необходимости можно воспользоваться комплектным кабелем-переходником длиной 1,7 метра. Гарнитура HyperX Cloud Stinger для PS4 поступит в продажу по рекомендованной цене $49,99.