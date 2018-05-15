HypeUA: Омелян назвал точное место, где в Днепре построят тестовый трек Hyperloop, но когда и за чьи деньги – пока неясно

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На прошлой неделе Илон Маск показал на видео первый туннель The Boring Company и сообщил о начале строительства новых тоннелей в рамках проекта «вакуумных поездов» Hyperloop. И если об успехах The Boring Company в этой области нам позволяют судить фото и видео вырытых тоннелей, то перспективы появления «вакуумных» поездов в Украине можно оценивать по сообщениям министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Facebook. Конечно же, речь о нашумевшей инициативе HypeUA.

Вчера в Днепре состоялось второе заседание рабочей группы HypeUA, где обсуждались различные вопросы, связанные с проектом строительства тестового трека Hyperloop. На встрече провели небольшую презентацию, которая явно даст начало новой волне шуток и фотожаб на тему HypeUA.

Как известно, реализацией проекта занимается специально созданный Министерством инфраструктуры Центр транспортных инноваций HypeUA. В рамках заседания участники определились с точным местом строительства тестовой площадки – она должна стать частью индустриального парка Innovation Forpost на Слобожанском проспекте, проекта Агентства развития Днепра.

По словам Омеляна, сейчас рабочая группа полностью сконцентрирована на подготовке научной оценки и технической документации. Он также упомянул, что разработка документации проводится в тесном сотрудничестве с Virgin Hyperloop One и DP World. Отметим, что недавно эти компании создали фирму DP World Cargospeed, которая будет заниматься грузовыми версиями поездов Hyperloop.

«Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины. И я бы очень хотел, чтобы предприятия Днепропетровской области и других областей Украины стали ключевыми поставщиками для пятого вида транспорта нового поколения, который только разрабатывается – системы Hyperloop», – отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Также Омелян отметил, что на данном этапе главная задача Мининфраструктуры совместно с Еврокомиссией – основать в Днепре Центр транспортных инноваций, который, помимо Hyperloop, будет заниматься еще самоуправляемыми автомобилями, системами ИИ и устройствами Интернета вещей. Министр подчеркнул, что все проекты Центра транспортных инноваций должны иметь не теоретическое, а сугубо практическое измерение имплементации.

Еще Омелян упомянул о воодушевляющей встрече с КБ «Южное» и Noosphere. По итогам этой встречи, последняя согласилась предоставить своих пять лабораторий для тех украинских команд, которые будут привлечены к проекту.

Также в рамках презентации показали потенциальный маршрут пассажирской и грузовой ветки Hyperloop, и процитировали Илона Маска, автору изначальной концепции «Гиперпетли».

К сожалению, когда точно начнется строительство тестового трека, кто предоставит финансирование и сколько это будет стоить, министр не сказал.

Ранее в Министерства инфраструктуры говорили, что строительство может начаться в 2019 году, а руководитель проекта HypeUA Александр Озеран предварительно оценивал стоимость 1 км Hyperloop в $11-17 млн, отмечая, что длина тестовой площадки в Украине будет 0,5 км. Но наибольший интерес вызывает вопрос финансирования, особенно с учетом заявления премьер-министра Владимира Гройсмана, что HypeUA – личная инициатива Омеляна.

Источник: Владимир Омелян Facebook и Агентство розвитку Дніпра Facebook