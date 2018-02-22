Министерство инфраструктуры словило Hype: Hyperloop будут тестировать в Днепре

На сегодняшнем пресс-брифинге Министерства инфраструктуры, которое вчера обещало «Hyperloop в Украине», министр Владимир Омелян рассказал, что строить систему скоростных вакуумных поездов в нашей стране пока не будут. Но при участии самого министерства, Академии наук Украины, «Укрборонпрома», «Южного машиностроительного завода», «Интерпайпа» и Unit City будет создана тестовая площадка в Днепре, на которой будут запускать Hyperloop. При этом площадка якобы будет строиться при поддержке неназванных партнёров, которые создают трек Hyperloop в Мексике. Возможно, речь идёт о Virgin Hyperloop One, но на сайте компании пока нет информации о проекте в Украине.

Непосредственной разработкой и созданием тестового трека будет заниматься Центр транспортных инноваций Hype.ua, в который войдут представители всех вышеописанных организаций. Стоимость проекта при этом не называется, её планируют просчитать в этом году, а само строительство тестовой площадки обещают начать в следующем. Вопрос финансирования проекта также остаётся открытым.

Для чего Украине тестовый трек Hyperloop? В Министерстве рассматривают его как задел на будущее, намекая, что создание линий Hyperloop может обходиться дешевле, чем высокоскоростных железных дорог. Впрочем, пока даже как для тестового трека проекту не хватает конкретики.