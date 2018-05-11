The Boring Company Илона Маска вырыла первый туннель под Лос-Анджелесом и обещает начать бесплатно возить людей в ближайшие месяцы

Компания The Boring Company Илона Маска, которая занимается рытьем тоннелей для перевозки, в том числе, пассажиров, вырыла первый такой тоннель под Лос-Анджелесом. Он будет использоваться для испытаний.

Предприниматель опубликовал на своей страничке в Instagram короткий видеоролик, который подтверждает слова Маска, что тоннель «почти готов». Видео позволяет совершить пролет сквозь тоннель. На стенках тоннеля можно видеть кабели, а внизу – рельсы, по которым будут перемещаться электробусы с пассажирами или специальные платформы для автомобилей.

В прикрепленном к видео сообщении Маск написал, что сейчас компания ожидает получения последних разрешений регуляторов, после чего в течение нескольких месяцев откроет тоннель и предложит всем желающим бесплатно прокатится по нему. Также Илон напомнил, что стоимость проезда в тоннелях The Boring Company после запуска коммерческих маршрутов будет меньше, чем цена билета на городской автобус.

В конце прошлого года The Boring Company опубликовала карту будущих туннелей под Лос-Анджелесом. Тестовый сегмент на ней выделен красным цветом. По видео сложно понять длину тоннеля, поскольку съемка ускорена. Ранее говорилось о 10 км, но, похоже, что это только первая часть тестового отрезка длиной чуть более 3 км. По крайней мере, в декабре прошлого года называл именно эту длину, обещая завершить ее строительство за три-четыре месяца. По времени все сходится.

Отметим, что карта является предположительной и планы компании еще могут измениться. То есть, будущая сеть тоннелей может быть иной.