The Boring Company Илона Маска вырыла первый туннель под Лос-Анджелесом и обещает начать бесплатно возить людей в ближайшие месяцы
Компания The Boring Company Илона Маска, которая занимается рытьем тоннелей для перевозки, в том числе, пассажиров, вырыла первый такой тоннель под Лос-Анджелесом. Он будет использоваться для испытаний.
Предприниматель опубликовал на своей страничке в Instagram короткий видеоролик, который подтверждает слова Маска, что тоннель «почти готов». Видео позволяет совершить пролет сквозь тоннель. На стенках тоннеля можно видеть кабели, а внизу – рельсы, по которым будут перемещаться электробусы с пассажирами или специальные платформы для автомобилей.
First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket.
В прикрепленном к видео сообщении Маск написал, что сейчас компания ожидает получения последних разрешений регуляторов, после чего в течение нескольких месяцев откроет тоннель и предложит всем желающим бесплатно прокатится по нему. Также Илон напомнил, что стоимость проезда в тоннелях The Boring Company после запуска коммерческих маршрутов будет меньше, чем цена билета на городской автобус.
В конце прошлого года The Boring Company опубликовала карту будущих туннелей под Лос-Анджелесом. Тестовый сегмент на ней выделен красным цветом. По видео сложно понять длину тоннеля, поскольку съемка ускорена. Ранее говорилось о 10 км, но, похоже, что это только первая часть тестового отрезка длиной чуть более 3 км. По крайней мере, в декабре прошлого года называл именно эту длину, обещая завершить ее строительство за три-четыре месяца. По времени все сходится.
Отметим, что карта является предположительной и планы компании еще могут измениться. То есть, будущая сеть тоннелей может быть иной.
- The Boring Company («boring» — переводится как «бурильная» и «скучная») была создана в 2016 году для реализации футуристической идеи с сетью подземных тоннелей для перемещения транспорта и пассажиров. Идея вырыть тоннель от площадки возле офиса SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса пришла Маску в голову в декабре 2016 года, когда он застрял в пробке и придумал проект с целью избежать их в будущем.
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- В августе 2017 года власти Лос-Анджелеса дали The Boring Company разрешение на строительство тестового тоннеля длиной больше трех километров, позже предприниматель показал фото с электромобилем Tesla Model S в подземном тоннеле под Лос-Анджелесом и снимок самого тоннеля.
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- В феврале 2018 года The Boring Company получила разрешение на строительство подземного объекта в Вашингтоне в рамках проекта Hyperloop.
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- В марте 2018 года The Boring Company представила электробус для движения по подземным туннелям и сообщила о смене приоритетов, поставив на первой место перевозку пассажиров, тем самым Маск окончательно подтвердил намерение заняться технологией «вакуумных поездов» Hyperloop.