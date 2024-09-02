Hyundai разрабатывает электрический внедорожник с увеличенным запасом хода — до 900 км. Но есть нюанс

Hyundai планирует предложить электрический автомобиль с увеличенным запасом хода (Extended Range Electric Vehicle, EREV). Оснащенный гибридной технологией Hyundai, он будет сочетать энергию двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Эта комбинация и позволит обеспечить большой запас хода.

EREV оснащается аккумулятором, электрическим мотором и двигателем внутреннего сгорания, что делает его похожим на гибридный автомобиль. В то же время EREV отличается от традиционных электромобилей и гибридов тем, что использует ДВС, который предназначен для подзарядки аккумулятора. EREV сможет устранить ограничения традиционных электромобилей и позволит проехать до 900 км на полном заряде.

Когда батарея EREV разряжается, включается ДВС, который помогает вырабатывать электроэнергию для зарядки батареи. Такой автомобиль использует новую трансмиссию и систему силовой электроники, которая помогает обеспечить полный привод с применением двух двигателей.

Ожидается, что первыми EREV компании станут внедорожники D-класса под марками Hyundai и Genesis. Santa Fe и GV70 являются главными кандидатами на использование этой технологии.

Сообщается, что Hyundai начнет массовое производство EREV в Северной Америке и Китае до 2026 года. Новые модели появятся на рынке в 2027 году.

Ходят слухи, что цена такого автомобиля может быть ниже, чем стоимость традиционных электромобилей. Это связано с тем, что автомобиль использует аккумулятор меньшей емкости, а это позволяет уменьшить себестоимость.

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Источник: interestingengineering