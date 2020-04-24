И всё-таки он существует. Шмыгаль опубликовал тот самый «чёткий» план выхода из карантина из пяти этапов

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Два дня назад Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина до 11 мая. Одновременно премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил о наличии «четкого плана выхода из карантина», состоящего из пяти этапов. И вот сейчас премьер- министр поделился подробностями этого самого плана.

Изображение ниже отражает необходимые условия для наступления каждого из этапов, предусматривающего отмену части ограничений.

Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации, отметил Шмыгаль.

Первый этап смягчений ограничений возможен при условии, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных остается без изменений или ежедневная разница среди новых случаев находится в пределах 5%. Он предполагает следующее:

открыть парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны (кроме детских площадок);

открыть часть объектов сферы красоты;

разрешить тренировки в командных видах спорта;

разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами;

разрешить кофейням работать на вынос,

открыть автомойки, веломагазины, велопрокат и нотариусы.

Второй этап возможен если в течение 10 дней снижается количество новых случаев заражения и растет число выздоровевших. Он предполагает следующее:

восстановить в школах обучение для выпускников;

разрешить заведениям питания работать на вынос;

разрешить кинотеатры под открытым небом;

открыть спортивные залы, гостиницы;

разрешить проведение спортивных соревнований с участием 50 человек и без зрителей.

Третий этап — если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев заражений, медучреждения загружены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%. На этом этапе откроются:

спортивные и детские площадки;

отдельные учебные заведения;

метрополитен для специальных перевозок;

междугороднее транспортное сообщение в пределах области;

ТРЦ, но без развлекательных и детских зон;

театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха;

заведения питания для посетителей.

Четвертый этап — если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, в день будет не больше 5 на область. Тогда отменят ограничения касающиеся:

работы метрополитена и всего наземного транспорта;

торгово-развлекательных комплексов,

спортивных и фитнес залов,

заведений питания, культуры и образования,

разрешат предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Наконец, пятый этап — если будут фиксировать единичные случаи, связанные с передачей заболевания из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Источник: Денис Шмыгаль