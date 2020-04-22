Кабмин принял решение о продлении карантина до 11 мая, а Шмыгаль анонсировал «четкий план выхода из карантина»





Как и ожидалось, на сегодняшнем заседании Кабмин принял решение о продлении карантина — до 11 мая. Об этом в своем канале в Telegram сообщил премьер- министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, срок действия предыдущего решения правительства истекает послезавтра, 24 апреля. Новое, как отмечалось выше, продлевает действие всех ограничений еще на две недели.

Принимая решение о продлении карантина, правительство опиралось на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, указывающие, что пик заболеваемости может наступить в начале мая. Ранее премьер-министр со ссылкой на данные НАН Украины отмечал, что ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно в конце апреля, второй — между 3 и 8 мая.

Одновременно Денис Шмыгаль анонсировал загадочный «четкий план выхода из карантина», который состоит из пяти этапов. Загадочный он потому, что, как и в прошлый раз, деталей этого самого плана премьер не раскрыл. Премьер лишь упомянут некую «стартовую точку» этого плана под обозначением «День К» и назвал два необходимых условия для начала его внедрения: первое — в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%; и второе — больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

В Кабмине прогнозируют, что «День К» должен наступить 12 мая.

Еще Денис Шмыгаль выделил среди актуальных приоритетных задач постепенное наращивание тестирования на коронавирусную инфекцию, улучшение ситуации с обеспечением больниц и медиков, запуск электронной системы Е-контроля за самоизоляцией в качестве альтернативы обсервации и разработка новых социальных стандартов — прежде всего это использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.

Источник: Денис Шмыгаль Telegram и КМУ