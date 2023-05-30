IBM планирует запустить квантовый компьютер на 100 000 кубитов на протяжении следующих 10 лет

В прошлом году корпорация International Business Machines (IBM) установила рекорд, создав самую большую квантовую вычислительную систему на базе собственного процессора Osprey с 433 кубитами, однако ныне она нацелена на еще более впечатляющую цель – строительство квантовой машины на 100 000 кубитов на протяжении следующих 10 лет, сообщает Technology Review.

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О своих амбициозных планах IBM объявила на саммите G7 в Хиросиме, Япония, и заявила, что будет сотрудничать с Университетом Токио и Университетом Чикаго в рамках проекта стоимостью $100 млн. IBM говорит, что система на 100 000 квантовых кубитов объединит в работе «лучшие классические суперкомпьютеры» для осуществления важных открытий в фармакологии, производстве удобрений, производительности аккумуляторов и т.д.

Квантовые компьютеры – это машины, использующие свойства квантовой физики для хранения данных и выполнения ранее невозможных вычислительных задач. Если классические компьютеры кодируют информацию в бинарной системе из нулей и единиц, то в квантовых – основной единицей памяти является квантовый бит или кубит.

Однако пока квантовые компьютерные не достигли создания хоть чего-нибудь полезного, что делают стандартные суперкомпьютеры, поскольку системы легко нарушаются любыми крохотными помехами, которые физики обычно называют «шумом». В перспективе большее количество кубитов в таких компьютерах позволит решить эти проблемы.

IBM – не первая компания, которая преследует цель создать реальную мощную квантовую систему с большим количеством кубитов. В планах Google – получить миллион кубитов до конца десятилетия, похожую идею рассматривает PsiQuantum из Пало-Альто. IonQ, базирующаяся в Мэриленде, стремится к 2028 году создать систему из 1024 «логических кубитов», каждый из которых будет сформирован из схемы исправления ошибок из 13 физических кубитов.

Согласно собственной дорожной карте IBM, квантовые компьютеры, которые она строит, могут масштабироваться лишь до 5000 кубитов, а для большей мощности – необходимы новые технологии, в чем и должны помочь университеты (Google, похоже, считает так же, поэтому выделила $50 млн на финансирование исследований квантовых вычислений в тех же университетах Токио и Чикаго).

Именно поэтому в последние несколько лет IBM работала над тем, чтобы сделать свои системы доступными для академических исследователей: квантовые процессоры компании можно запустить в работу через облако с помощью специально созданных интерфейсов, требующих минимального понимания технических особенностей квантовых вычислений (по данным Reuters у IBM сейчас есть 20 квантовых компьютеров по всему миру, к которым клиенты могут получить доступ через облачный сервис). В настоящее время уже написано около 2000 исследовательских статей по экспериментам с использованием квантовых устройств компании.