ICANN выделила $1 млн Украине на поддержку доменной системы

Интернет-корпорация ICANN выделит $1 млн помощи Украине. Средства будут направлены на поддержку доменной системы, что поможет повысить стабильность ее работы, сообщает пресс-служба Минцифры.

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Важность стабильной работы доменной системы трудно переоценить, ведь именно благодаря доменам мы все привыкли заходить на вебсайты с помощью понятных и легко запоминающихся адресов, например google.com или apple.com.

После начала полномасштабного российского вторжения доменная система Украины претерпела продолжающиеся массированные кибератаки. Поэтому возникла острая необходимость обезопасить и укрепить инфраструктуру, чтобы украинцы и дальше могли искать, получать и распространять информацию в интернете. Для этого Минцифра совместно с украинскими стейкхолдерами доменной индустрии договорилась, что интернет-корпорация ICANN выделит Украине финансирование в размере $1 млн. финансовой помощи. Средства позволят провести модернизацию для обеспечения бесперебойного доступа в интернет.

Минцифра совместно с командами интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов продолжает поддерживать стабильную работу интернета в условиях вооруженной агрессии.

Ранее Украина обратилась в ICANN с открытым письмом, в котором призвала организацию отозвать российские домены и закрыть корневые серверы DNS.