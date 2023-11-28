Ice Ice Baby: Raytheon использует алмазы для охлаждения военных радаров и увеличения их диапазона в 2-3 раза (по сравнению с Patriot)

Бриллианты лучшие друзья не только девушек, но и военных. По крайней мере, по мнению компании Raytheon, они подходят для охлаждения военных радаров.

Компания, являющаяся подразделением RTX, заявила, что выиграла конкурс на 15 млн долларов от Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) на усовершенствование полупроводников на основе нитрида галлия с использованием драгоценных камней, передает DefenceNews. Используемые в радарах компоненты из нитрида галлия повышают мощность и чувствительность. Однако в них сложно избегать перегрева.

Для борьбы с перегревом Raytheon планирует соединить выращенный в лаборатории алмаз – минерал, известный невероятно высокой теплопроводностью – с военными транзисторами и схемами. Компания сотрудничает с Военно-Морской исследовательской лабораторией, Стэнфордским университетом и Diamond Foundry, чтобы вырастить кристалл с необходимой структурой.

Наши инженеры открыли новый способ производства нитрида галлия, где терморегулирование больше не является ограничивающим фактором. Эти новейшие системные архитектуры приведут к созданию датчиков для радаров с расширенным спектром. – Колин Вилан, президент Raytheon.

Четырехлетний контракт на создание прототипа был подписан в рамках программы DARPA «Технологии отвода тепла в электронике на уровне приборов» (THREADS). Эта программа направлена ​​на преодоление тепловых ограничений в электронике и схемотехнике, а также повышение эффективности радиочастотного оборудования.

Если мы сможем ослабить проблему перегрева, сможем повысить мощность усилителя и увеличить дальность действия радаров. Если программа будет успешной, то мы рассматриваем возможность увеличения дальности действия радара в 2-3 раза. — сказал Томас Казиор, руководитель программы DARPA в прошлом году.

RTX уже давно инвестирует в нитрид галлия и использует его. Он используется в семействе радаров SPY-6 компании, развертываемых ВМС США для воздушной обороны; датчику нижнего уровня противовоздушной и противоракетной обороны, который, как ожидается, заменит оригинальный радар противовоздушной и противоракетной системы Patriot (которая поможет противодействовать российским ракетным и дроновым атакам на гражданские объекты в Украине) и многое другое.

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