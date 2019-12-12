IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост

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Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала новый отчёт о состоянии рынка носимых устройств по итогам третьего квартала 2019 года. Как свидетельствуют данные отчёта, в этом квартале индустрия показала огромный рост на 94,6% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Общий объём продаж достиг уровня 84,5 млн устройств.

Большая часть такого успеха объясняется растущей категорией устройств для прослушивания, к которой относятся беспроводные наушники. Такие устройства активно продвигает Apple, а вслед за ней подобные продукты предлагают и другие производители.

Беспроводные наушники стали основным фактором роста рынка носимых устройств. Толчок этому дали производители смартфонов, которые начали выпускать устройства без привычного 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Также на рост продаж повлияло появление на рынке доступных моделей беспроводных наушников в ценовом сегменте ниже $20.

Apple является мировым лидером по доле рынка в категории носимых устройств, реализовав 29,5 млн единиц различных продуктов в третьем квартале этого года по сравнению с 10 млн в третьем квартале 2018 года. Таким образом, прирост достиг впечатляющие 195,5%. В этом квартале Apple заняла 35% доли рынка. Продажи Apple Watch были стабильно высокими, а популярность AirPods постоянно росла на протяжении года.

Второе место на рынке носимых устройства заняла компания Xiaomi. На протяжении третьего квартала 2019 года она смогла реализовать 12,4 млн устройств и занять 14,6% доли рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её продажи в данной категории выросли на 66,1%.

Замыкает тройку лидеров компания Samsung с показателем 8,3 млн реализованных носимых устройств, что соответствует 9,8% доли рынка. Прирост по сравнению с третьим кварталом 2018 года составил внушительные 156,4%.

Ещё большим приростом может похвастаться компания Huawei, которая заняла четвёртую строчку рейтинга – 202,6%. Этот производитель смог реализовать 7,1 млн носимых устройств и занять 8,4% доли рынка.

Хуже всего обстоят дела у компании Fitbit, расположившейся на пятом месте. За минувший год она смога нарастить продажи своих носимых устройств всего на 0,5%. В абсолютном измерении разница и вовсе незаметна – 3,5 млн устройств игод назад, и в третьем квартале 2019 года. Однако из-за столь несущественного роста продаж рыночная доля Fitbit за год снизилась почти в 2 раза – с 8% до 4,1%.

Все прочие производители суммарно за год нарастили продажи на 40,4% — с 16,9 млн до 23,8 млн носимых устройств.

Что касается разделения по подкатегориям, то наиболее популярными носимыми устройствами стали беспроводные наушники. На протяжении третьего квартала 2019 года было реализовано 40,7 млн таких устройств, что на 242,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Столь стремительный рост позволил этой подкатегории выйти на первое место по популярности среди всех носимых устройств.

На втором месте по популярности расположилась подкатегория фитнес-трекеров. В третьем квартале было продано 1902 млн таких устройств, а прирост по сравнению с третьим кварталом 2018 года составил 48,6%.

Примерно такой же прирост наблюдается и у подкатегории умных часов, которая заняла третье место – 48%. В данном случае объём реализации на протяжении минувшего квартала составил 17,6 млн устройств.

Что касается прочих носимых устройств, то в третьем квартале 2019 года объём их продаж составил 7,1 млн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил всего лишь 4,7%.

Источник: gsmarena