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IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост

IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост

IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост


Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала новый отчёт о состоянии рынка носимых устройств по итогам третьего квартала 2019 года. Как свидетельствуют данные отчёта, в этом квартале индустрия показала огромный рост на 94,6% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Общий объём продаж достиг уровня 84,5 млн устройств.

Большая часть такого успеха объясняется растущей категорией устройств для прослушивания, к которой относятся беспроводные наушники. Такие устройства активно продвигает Apple, а вслед за ней подобные продукты предлагают и другие производители.

Беспроводные наушники стали основным фактором роста рынка носимых устройств. Толчок этому дали производители смартфонов, которые начали выпускать устройства без привычного 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Также на рост продаж повлияло появление на рынке доступных моделей беспроводных наушников в ценовом сегменте ниже $20.

IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост

Apple является мировым лидером по доле рынка в категории носимых устройств, реализовав 29,5 млн единиц различных продуктов в третьем квартале этого года по сравнению с 10 млн в третьем квартале 2018 года. Таким образом, прирост достиг впечатляющие 195,5%. В этом квартале Apple заняла 35% доли рынка. Продажи Apple Watch были стабильно высокими, а популярность AirPods постоянно росла на протяжении года.

Второе место на рынке носимых устройства заняла компания Xiaomi. На протяжении третьего квартала 2019 года она смогла реализовать 12,4 млн устройств и занять 14,6% доли рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её продажи в данной категории выросли на 66,1%.

Замыкает тройку лидеров компания Samsung с показателем 8,3 млн реализованных носимых устройств, что соответствует 9,8% доли рынка. Прирост по сравнению с третьим кварталом 2018 года составил внушительные 156,4%.

Ещё большим приростом может похвастаться компания Huawei, которая заняла четвёртую строчку рейтинга – 202,6%. Этот производитель смог реализовать 7,1 млн носимых устройств и занять 8,4% доли рынка.

Хуже всего обстоят дела у компании Fitbit, расположившейся на пятом месте. За минувший год она смога нарастить продажи своих носимых устройств всего на 0,5%. В абсолютном измерении разница и вовсе незаметна – 3,5 млн устройств игод назад, и в третьем квартале 2019 года. Однако из-за столь несущественного роста продаж рыночная доля Fitbit за год снизилась почти в 2 раза – с 8% до 4,1%.

Все прочие производители суммарно за год нарастили продажи на 40,4% — с 16,9 млн до 23,8 млн носимых устройств.

IDC: В третьем квартале отрасль носимых устройств продемонстрировала почти 2-кратный рост

Что касается разделения по подкатегориям, то наиболее популярными носимыми устройствами стали беспроводные наушники. На протяжении третьего квартала 2019 года было реализовано 40,7 млн таких устройств, что на 242,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Столь стремительный рост позволил этой подкатегории выйти на первое место по популярности среди всех носимых устройств.

На втором месте по популярности расположилась подкатегория фитнес-трекеров. В третьем квартале было продано 1902 млн таких устройств, а прирост по сравнению с третьим кварталом 2018 года составил 48,6%.

Примерно такой же прирост наблюдается и у подкатегории умных часов, которая заняла третье место – 48%. В данном случае объём реализации на протяжении минувшего квартала составил 17,6 млн устройств.

Что касается прочих носимых устройств, то в третьем квартале 2019 года объём их продаж составил 7,1 млн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил всего лишь 4,7%.

Источник: gsmarena

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