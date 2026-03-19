Наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 получили ANC до 55 дБ и 54 часа автономности

Компания OnePlus представила новые беспроводные наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro, которые получили активное шумоподавление, новые драйверы и существенно улучшенную автономность.





Характеристики OnePlus Nord Buds 4 Pro

Наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro получили 12-мм динамические драйверы с титановым покрытием. По словам компании, они обеспечивают вдвое большую выходную мощность по сравнению с предыдущими OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Новинка поддерживает Bluetooth 6.0 и может одновременно подключаться к двум устройствам. Владельцам доступно быстрое подключение через Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Поддержка кодека LHDC 5.0 позволяет передавать Hi-Res аудио с высокой детализацией. Дополнительно есть 3D Spatial Audio — пространственный звук с отдельным режимом для игр, который помогает точнее определять позицию звуков в пространстве.

Каждый наушник получил по три микрофона. Они работают вместе с функцией AI Clear Call, которая улучшает четкость голоса во время разговоров. Главная фишка новой модели — ANC до 55 дБ. Новинка обеспечивает управление жестами. Можно, например, менять громкость свайпами, не доставая смартфон.





Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 62 мА-ч, а кейс — емкостью 530 мА-ч. Такие батареи обеспечивают до 13 часов работы наушников без ANC на одном заряде, а вместе с кейсом автономность возрастает до 54 часов. Таким образом, новинкой можно пользоваться несколько дней без подзарядки.

Цена

Наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro доступны в двух цветах: Radiant Gray и Raven Black. Цена в Индии составляет примерно $40. Продажи стартуют 23 марта.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: gsmarena