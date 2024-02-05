iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Специалисты iFixit получили в свое распоряжение новую гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro и устроили традиционную разборку этого устройства. Попутно они поделились некоторыми интересными конструкторскими решениями.

Отсоединить разъемы Lightning для кабеля аккумулятора и кронштейнов ремня довольно легко, для этого потребуется только инструмент для извлечения SIM-карты. После этого разборка довольно стандартна для устройств Apple: нагревание термофеном, чтобы размягчить клей, отсоединение корпуса, винты повсюду, кронштейны и разъемы. При этом снять приклеенную стеклянную панель удалось, не повредив ее. Но на ней есть защитная пленка, которая в процессе немного облезла и, возможно, немного оплавилась. Замена разбитого переднего стекла обойдется в $799.

Система EyeSight, которая отображает глаза пользователя, имеет небольшое описание в блоге iFixit. Она передает не один видеопоток, а «набор видеороликов ваших глаз». Все начинается с OLED-панели, отображающей «несколько изображений лиц», которые разделяются и проходят через двояковыпуклый слой, а затем через другой «такой же двояковыпуклый» слой, чтобы расширить изображение для всей области, а затем через вторичную линзу. Таким образом получаются два изображения, которые немного отличаются друг от друга, что придает вашим глазам 3D эффект.

Но вместе с тем все эти манипуляции приводят к размытому и тусклому изображению, на которое, как жаловались многие обозреватели, в результате чего становится трудно увидеть глаза на внешнем дисплее Vision Pro.

Аккумуляторный блок весит 353 г и состоит из трех аккумуляторов размером с iPhone, общая емкость которых составляет 35,9 Втч. Это более чем вдвое больше, чем у iPhone 15 Pro (17,3 Втч). При этом сами аккумуляторы суммарно весят 184 г, что составляет лишь половину веса всего аккумуляторного блока.

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В Apple Vision Pro применяется проприетарное соединение кабеля аккумулятора, которое фиксируется с помощью магнита, а затем поворачивается до фиксации. Это логично, чтобы предотвратить случайное извлечение кабеля, если он случайно зацепится за что-нибудь. Коннектор на другом конце кабеля представляет собой ни стандартное решение USB-C, ни фирменное Lightning. Это новый разъём, похожий на Lightning, но увеличенного размера. Нужно больше коннекторов богу коннекторов. В результате пользователи не смогут использовать павербанки со стандартным разъемом USB-C – нужно будет покупать фирменные продукты Apple.

iFixit утверждает, что гарнитура Apple Vision Pro слишком сложна для одного видео, и обещает, что позже будет показано, «насколько глубока эта кроличья нора».

Источник: The Verge