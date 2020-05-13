iFixit: В клавиатуре Apple Magic Keyboard используются ножничные переключатели и трекпад с одной кнопкой





Клавиатура Apple Magic Keyboard работает настолько хорошо, что, по мнению некоторых пользователей, стирает грань между планшетом iPad и полноценными компьютерами Mac. А благодаря усилиям специалистов iFixit у нас теперь есть возможность взглянуть на внутреннюю конструкцию клавиатуры и трекпада.

Конструкция трекпада использует систему рычагов с одной кнопкой в ​​центре. Это означает, что пользователь всегда нажимает эту одну кнопку, где бы он при этом ни нажимал на трекпаде, будь то углы, края или центр конструкции.

К сожалению, специалисты iFixit ещё не устроили традиционную полную разборку клавиатуры. Это стало результатом соблюдения правил социального дистанцирования. Так что на текущий момент трекпад – это единственная часть устройства, которую команда смогла легко разобрать. Зато специалисты использовали рентген для сканирования внутренней части клавиатуры и обнаружили ножничные переключатели. В клавиатуре также есть большие металлические пластины. Они расположены в том месте, где обычно располагаются ладони пользователя. Это позволяет предотвратить сгибание и стабилизировать устройство.

Источник: Engadget