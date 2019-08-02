Игровая мышь Razer Viper получила оптические переключатели и цену $80

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Компания Razer подготовила к выпуску новую игровую мышь Razer Viper. Особенностью данной новинки является её небольшая масса и использование оптических переключателей. Как отмечает производитель, такие переключатели обеспечивают повышенную чувствительность и надёжность (до 70 млн нажатий) по сравнению с механическими аналогами.

Новинка имеет симметричный дизайн и может с одинаковым удобством использоваться как правшами, так и левшами. При этом на каждой стороне устройства доступны по две дополнительные программируемые кнопки. Кнопка для переключения разрешения расположена на нижней грани корпуса. Встроенная подсветка Chroma позволяет изменять цвет логотипа на верхней части корпуса. Для подключения к компьютерам используется проводное соединение и кабель с оплёткой. Масса игровой новинки составляет 69 г.

Новая игровая мышь Razer Viper уже поступила в продажу по цене $80.

Источник: Engadget